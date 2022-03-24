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1 час назад

Офисная бумага в России станет желтой — что известно о новой эколинейке

Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат из-за приостановки поставок импортных химикатов вынужден был разработать новую линейку офисной бумаги.

Что известно о новой эколинейке офисной бумаги

Выпускающий популярную в России офисную бумагу комбинат продолжил работу на фоне жалоб потребителей на нехватку бумаги, а предприятие компании «Сильвамо Корпорейшн Рус» объявило о создании новой бумажной продукции – SvetoCopy ECO.

«Экологичная» линия была разработана за неделю и включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ (химико-термомеханическая масса).

«На текущий момент вся продукция проходит тестовые и лабораторные испытания, а также отгружается клиентами для получения обратной связи»,

— рассказали на предприятии. Как отмечает ТВК, новая бумага имеет желтый оттенок.

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