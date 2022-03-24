Что известно о новой эколинейке офисной бумаги

Выпускающий популярную в России офисную бумагу комбинат продолжил работу на фоне жалоб потребителей на нехватку бумаги, а предприятие компании «Сильвамо Корпорейшн Рус» объявило о создании новой бумажной продукции – SvetoCopy ECO.

«Экологичная» линия была разработана за неделю и включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ (химико-термомеханическая масса).