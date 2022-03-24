Что известно о новой эколинейке офисной бумаги

Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат из-за приостановки поставок импортных химикатов вынужден был разработать новую линейку офисной бумаги.
Выпускающий популярную в России офисную бумагу комбинат продолжил работу на фоне жалоб потребителей на нехватку бумаги, а предприятие компании «Сильвамо Корпорейшн Рус» объявило о создании новой бумажной продукции – SvetoCopy ECO.
«Экологичная» линия была разработана за неделю и включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ (химико-термомеханическая масса).
«На текущий момент вся продукция проходит тестовые и лабораторные испытания, а также отгружается клиентами для получения обратной связи»,
— рассказали на предприятии. Как отмечает ТВК, новая бумага имеет желтый оттенок.