Автомобильные логотипы СССР: какой смысл зашифрован в эмблемах разных заводов

Если расшифровать аббревиатуру, в которой скрыто название автомобильного завода может каждый, то далеко не всем известно, что означает эмблема производителя. Познакомимся поближе с логотипами советского транспорта.

Фото: Car.ru Car.ru

Завод АЗЛК разные времена называли по-разному. Это был и Московский Автосборочный Завод, и Московский Завод Малолитражных Автомобилей, в итоге предприятие стали называть Автомобильным Заводом Ленинского Комсомола. Тем не менее, завод не менял своего географического положения, неизменной оставалась и эмблема, на которой можно видеть Кремлевскую стену и башню со звездой на красном фоне. Впервые такая эмблема появилась в 1956 году на автомобиле «Москвич-402».

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ВАЗ – Волжский Автомобильный Завод находится в Тольятти. Город стоит на Волге, поэтому и выбор эмблемы не удивителен – здесь можно видеть славянскую ладью, в очертаниях которой угадывается буква «В». Именно такой логотип используется до сих пор, он несколько видоизменился, стал более объемным, и все же это та же самая узнаваемая всеми ладья. Об эволюции значка Lada можно узнать подробнее в нашей следующей статье.

Горьковский Автомобильный Завод находится в Нижнем Новгороде, в советские времена город носил название Горький. Стройный и гордый олень на шильдике появился после войны. В 1949 году значок имел несколько иной вид, над оленем располагалась красная звезда и кремлевская башня, нижняя часть представлена в форме герба.

Первой моделью, получившей такой логотип, стал ЗИМ ГАЗ-12. Эмблема со временем меняла форму и фон, но на протяжение многих лет оставалась узнаваемой во всем мире. Car.ru уже знакомил читателей, почему на эмблеме ГАЗ изображен олень.

Курганский автобусный завод – КавЗ – находится на Урале, поэтому вполне объяснимо, почему на эмблеме присутствуют Уральские горы. Логотип впервые появился в 1958 году. Со временем он был видоизменен. Завод на протяжении многих лет выпускал простые в ремонте и обслуживании автобусы с высокой проходимостью, которые получили широкое распространение по всей стране.

ЗАЗ – Запорожский автомобильный завод прославился созданием всенародно любимого «Запорожца». Эмблемы у машин были самые разные. Наиболее удачной считается изображение плотины ДнепроГЭСа. На самом первом значке, который появился в 1960 году, была изображена красная звезда, через 4 года эмблему видоизменили.

Ереванский автомобильный завод в советские годы считался важным автопредприятием. Располагался ЕрАЗ в Ереване, поэтому на эмблему поместили самую известную гору в Армении – Арарат.