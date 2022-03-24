Как правильно: «фейк-ньюс» или «фейкньюс»

В СМИ все чаще пишут про «фейки» и «фейк-ньюс». Рассказываем, как писать и употреблять этот термин правильно.
Фейк-ньюс — калька с английского fake news (буквально — «фальшивые новости»). Согласно русскоязычному «Викисловарю», фейк-ньюс — это «лживые новости, распространяемые в средствах массовой информации с целью получения финансовой или политической выгоды».
Говорить о правильном написании заимствованного термина пока рано. Он относительно недавно появился в медиа-пространстве и используется нечасто.
Если вы не уверены в написании, используйте короткое слово «фейк» (прим.: «Не ведись на фейки в соцсетях»). Можно говорит и писать «фейковые новости», «лживые новости», «поддельные новости».
«Поскольку эта фраза произнесена и сотрудниками Министерства иностранных дел, и первыми лицами государства, то сейчас ее взяли в оборот. С точки зрения русского языка, конечно, есть соответствующие русские слова, например, „лживые“ (новости) », — пояснила профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина Наталья Боженкова в разговоре с РИА Новости.
Кроме того, филологи предлагаю использовать русские аналоги «фальшивка» или «газетная утка».