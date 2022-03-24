Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
4 часа назад

Как правильно: «фейк-ньюс» или «фейкньюс»

Мира Маркина

В СМИ все чаще пишут про «фейки» и «фейк-ньюс». Рассказываем, как писать и употреблять этот термин правильно.

Как правильно: «фейк-ньюс» или «фейкньюс»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Определение

Фейк-ньюс — калька с английского fake news (буквально — «фальшивые новости»). Согласно русскоязычному «Викисловарю», фейк-ньюс — это «лживые новости, распространяемые в средствах массовой информации с целью получения финансовой или политической выгоды».

Как правильно писать?

Говорить о правильном написании заимствованного термина пока рано. Он относительно недавно появился в медиа-пространстве и используется нечасто.

  • На странице «Викисловаря» слово пишется с дефисом — «фейк-ньюс». Возможно, по аналогии с другими заимствованиями: часто в русском языке иностранное слово из двух компонентов пишется через дефис. Например, веб-дизайн (но web design), фитнес-клуб (но fitness club). Конечно, есть и исключения: например, «краудфандинг» (crowd funding, «народное финансирование»).
  • На «Википедии» страницы «фейк-ньюс» нет. При таком запросе выдается статья «Фальшивые новости».
  • Портал «Грамота.ру» предлагает писать через дефис, но с «з» на конце — «фейк-ньюз».
  • Когда речь о конкретном явлении в англоязычном поле (к примеру, распространению фейков во время предвыборной компании Дональда Трампа), допустимо писать fake news.

Замены

Если вы не уверены в написании, используйте короткое слово «фейк» (прим.: «Не ведись на фейки в соцсетях»). Можно говорит и писать «фейковые новости», «лживые новости», «поддельные новости».

«Поскольку эта фраза произнесена и сотрудниками Министерства иностранных дел, и первыми лицами государства, то сейчас ее взяли в оборот. С точки зрения русского языка, конечно, есть соответствующие русские слова, например, „лживые“ (новости) », — пояснила профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина Наталья Боженкова в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, филологи предлагаю использовать русские аналоги «фальшивка» или «газетная утка».

Вещи,Дональд Трамп,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители