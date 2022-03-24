Как правильно: «фейк-ньюс» или «фейкньюс»

В СМИ все чаще пишут про «фейки» и «фейк-ньюс». Рассказываем, как писать и употреблять этот термин правильно.

Определение

Фейк-ньюс — калька с английского fake news (буквально — «фальшивые новости»). Согласно русскоязычному «Викисловарю», фейк-ньюс — это «лживые новости, распространяемые в средствах массовой информации с целью получения финансовой или политической выгоды».

Как правильно писать?

Говорить о правильном написании заимствованного термина пока рано. Он относительно недавно появился в медиа-пространстве и используется нечасто.

На странице «Викисловаря» слово пишется с дефисом — «фейк-ньюс» . Возможно, по аналогии с другими заимствованиями: часто в русском языке иностранное слово из двух компонентов пишется через дефис. Например, веб-дизайн (но web design), фитнес-клуб (но fitness club). Конечно, есть и исключения: например, «краудфандинг» (crowd funding, «народное финансирование»).

. Возможно, по аналогии с другими заимствованиями: часто в русском языке иностранное слово из двух компонентов пишется через дефис. Например, веб-дизайн (но web design), фитнес-клуб (но fitness club). Конечно, есть и исключения: например, «краудфандинг» (crowd funding, «народное финансирование»). На «Википедии» страницы «фейк-ньюс» нет. При таком запросе выдается статья «Фальшивые новости».

Портал «Грамота.ру» предлагает писать через дефис, но с «з» на конце — «фейк-ньюз» .

. Когда речь о конкретном явлении в англоязычном поле (к примеру, распространению фейков во время предвыборной компании Дональда Трампа), допустимо писать fake news.

Замены

Если вы не уверены в написании, используйте короткое слово «фейк» (прим.: «Не ведись на фейки в соцсетях»). Можно говорит и писать «фейковые новости», «лживые новости», «поддельные новости».

«Поскольку эта фраза произнесена и сотрудниками Министерства иностранных дел, и первыми лицами государства, то сейчас ее взяли в оборот. С точки зрения русского языка, конечно, есть соответствующие русские слова, например, „лживые“ (новости) », — пояснила профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина Наталья Боженкова в разговоре с РИА Новости.