В Москве выставили на продажу часы Джеки Чана за 1,3 миллиона рублей

В Москве выставили на продажу кварцевые часы, которые ранее принадлежали китайскому актеру Джеки Чану. Соответствующий пост появился в сервисе «Объявления ВКонтакте».

Фото: Вконтакте Вконтакте

Продавец Артем опубликовал фотографию аксессуара с прямоугольным циферблатом, на котором указано, что в данной модели часов в качестве колебательной системы применяется кристалл кварца. При этом мужчина не уточнил, из какого материала выполнено изделие.

По словам автора объявления, Чан преподнес часы в подарок его отцу, который возил звезду по Москве в 1990-х. Согласно описанию, стоимость товара составляет 1,3 миллиона рублей.