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2 часа назад

В Москве выставили на продажу часы Джеки Чана за 1,3 миллиона рублей

Lenta.ruLenta.ru

В Москве выставили на продажу кварцевые часы, которые ранее принадлежали китайскому актеру Джеки Чану. Соответствующий пост появился в сервисе «Объявления ВКонтакте».

В Москве выставили на продажу часы Джеки Чана за 1,3 миллиона рублей
Фото: ВконтактеВконтакте

Продавец Артем опубликовал фотографию аксессуара с прямоугольным циферблатом, на котором указано, что в данной модели часов в качестве колебательной системы применяется кристалл кварца. При этом мужчина не уточнил, из какого материала выполнено изделие.

По словам автора объявления, Чан преподнес часы в подарок его отцу, который возил звезду по Москве в 1990-х. Согласно описанию, стоимость товара составляет 1,3 миллиона рублей.

В декабре 2019 года житель Санкт-Петербурга разместил на платформе Avito объявление о продаже монеты номиналом два рубля за миллиард рублей. Уникальность монеты состоит в том, что ее аверс повернут относительно реверса ровно на 90 градусов.

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