Истории вещей: ищем старинные символы на фонаре Александра Скрябина

Этот экспонат знаком каждому, кто хоть раз переступал порог квартиры № 2 в доме 11 в Большом Николопесковском переулке, где находится Мемориальный музей А.Н. Скрябина. Кованый фонарик, висящий под потолком в самом центре прихожей композитора, встречает посетителей и буквально с порога начинает загадывать загадки. Что это за вещь? Откуда она появилась у Скрябина и что для него значила? Попробуем ответить на эти вопросы вместе с сотрудниками музея.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

Сигнальный свет или просто красивая вещица?

М. Денисова. Mos.ru

В музее о фонаре ходят настоящие легенды. Рассказывают (в шутку, конечно), что фонарь мог служить чем-то вроде сигнала для друзей и знакомых. Горит фонарь — композитор ждет гостей, погашен — значит, сейчас не самое лучшее время для визита, потому что хозяин работает. В пользу этой версии говорит цвет стекол — будучи включенным, фонарь дает зеленый свет. Если бы эта версия не была выдумкой, фонарь можно было бы назвать первым московским светофором. В действительности они появились в Москве спустя 15 лет после смерти композитора, в 1930 году.

Откуда и когда этот фонарь оказался у Скрябина, неизвестно. Есть лишь предположение, что композитор приобрел его на одном из блошиных рынков Москвы. Но оно не получило подтверждения.

Восток или Запад?

Долгое время считалось, что фонарь имеет восточное происхождение. Об этом говорит его форма, а также присутствие на донышке небольших ножек, типичных для восточных кованых изделий. Учитывая увлечение Александра Скрябина экзотикой восточных стран, эта версия кажется состоятельной. Однако, если присмотреться к донышку фонаря, можно найти подтверждение именно западного, а не восточного его происхождения. На дне можно разглядеть три буквы латинского алфавита: IHS. Среди различных толкований наиболее известны следующие: In Нас Salus — «В этом (кресте) — спасение»; Iesus Hominum Salvatore — «Иисус — Спаситель человечества»; In Hoc Signo (Vinces) — «Под этим знаком (победишь)».

Последняя фраза — лозунг, который, по преданию, будущий римский император Константин I Великий увидел в небе перед решающей битвой со своим предшественником. Надпись In Hoc Signo Vinces сопровождала знамение креста, явленное ему в видении перед сражением, по завершении которого христианство стало официальной религией Римской империи.

Монограмма IHS — символ Иисуса Христа, известный в Европе со Средневековья. Около буквы H — крест и гвозди. В таком варианте подобные монограммы часто встречаются в символике иезуитского ордена. При этом их часто помещают в круг вечности, в изображение Солнца. Его на донышке фонаря мы его не увидим. Но если зажечь фонарь в полной темноте, то на потолке появится яркий солнечный круг. Его лучи образует свет, падающий из вентиляционных отверстий в верхней части фонаря, необходимых для горения находящейся в нем свечи.

Подтверждение в творчестве?

Ассоциации с символикой иезуитского ордена могли прийти в голову и самому Скрябину и стать решающим фактором, повлиявшим на желание купить фонарь. Позднее творчество композитора проникнуто средневековыми настроениями. О них пишет в своих воспоминаниях критик, музыковед и друг Скрябина Леонид Сабанеев:

«В связи с писанием “средневековой” Девятой сонаты и ее кошмарными, сновидческими настроениями можно отметить интерес Александра Николаевича к живописи его друга Н.В. Шперлинга...»

Художник Николай Шперлинг, которого упоминает Сабанеев, написал несколько картин, хранящихся сегодня в Мемориальном музее А.Н. Скрябина. Две из них изображают Жиля де Рэ, средневекового героя и одну из самых загадочных исторических личностей Франции, послужившую прототипом для сказочного персонажа Синяя Борода. Участник Столетней войны, сподвижник Жанны д'Арк, после казни Орлеанской девы в 1431 году он удалился в свое поместье. В 1440-м году ему были предъявлены обвинения в убийствах. Жиль де Ре был казнен. Позднее делались попытки его посмертной реабилитации.

Солнце, которое появляется на потолке при зажигании фонаря, было одним из любимых символов композитора. Об этом свидетельствуют его поэтические тексты: «…Мрачные мысли опять заслоняют сиянье Солнечной воли…» (Соната № 6); «…радость внезапная вспыхнула — бабочек крылья вместо цветов засверкали под ласковым солнцем…» (Соната № 10).