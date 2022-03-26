Как правильно писать: «чересчур» или «черезчур»

Слово, которое вызывает панику даже у грамотных людей Постоянно возникает путаница, как правильно его писать: раздельно («черес чур»), через «з» («черезчур») или через «с». Разбираемся, почему люди постоянно пишут это слово не так и как же все-таки правильно.

Фото: Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе» Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

Правильно: «чересчур»

Чересчур — это наречие в значении «чрезмерно, слишком».

Ну это уже чересчур!

Официант налил в кружку чересчур много воды, и я ее всю пролил.

Многие думают, что нужно писать «через чур» — по аналогии с каким-то «чуром», через который надо переступать. И в этом есть доля правды!

Слово образовалось из соединения предлога «через» и слова «чур». Значение слова «чур» — «граница», «край». Переступать «через чур» — значит, переходить через край дозволенного.

Но в какой-то момент написание слова изменилось: два слова слились вместе, а «з» поменялось на «с». И дальше ничего не попишешь — придется запоминать.