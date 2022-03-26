Как правильно писать: «чересчур» или «черезчур»

Слово, которое вызывает панику даже у грамотных людей Постоянно возникает путаница, как правильно его писать: раздельно («черес чур»), через «з» («черезчур») или через «с». Разбираемся, почему люди постоянно пишут это слово не так и как же все-таки правильно.
Правильно: «чересчур»
Чересчур — это наречие в значении «чрезмерно, слишком».
Многие думают, что нужно писать «через чур» — по аналогии с каким-то «чуром», через который надо переступать. И в этом есть доля правды!
Слово образовалось из соединения предлога «через» и слова «чур». Значение слова «чур» — «граница», «край». Переступать «через чур» — значит, переходить через край дозволенного.
Но в какой-то момент написание слова изменилось: два слова слились вместе, а «з» поменялось на «с». И дальше ничего не попишешь — придется запоминать.
Родственных слов, с помощью которых можно было бы проверить написание, у «чересчур» нет. В этом случае это так называемое словарное слово: проверить его можно только по словарю.