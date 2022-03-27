Маск задумался о создании новой соцсети

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. Об этом он сообщил в комментарии своему подписчику в своем Twitter-аккаунте.

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Один из пользователей поинтересовался у американского миллиардера, рассмотрел бы он возможность создания новой социальной сети, которая бы имела «алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна».

«Я серьезно над этим думаю»,

— ответил Маск.

Также о том, нужна ли новая социальная сеть, Маск спросил пользователей в отдельном твите.