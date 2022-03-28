Карточку с покемоном продали на аукционе за $420 000

Редкую карточку 1999 года с покемоном продали на аукционе за 420 тысяч долларов (41,3 миллиона рублей) — третью по величине сумму, когда-либо заплаченную за подобную карточку. Об этом сообщает Insider.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Карточка с изображением покемона Чаризарда была продана 19 марта. По данным крупнейшего в мире маркетплейса, на котором торгуют игровыми картами PWCC, 420 тысяч долларов — рекордная сумма, которую когда-либо платили за карточку с изображением Чаризарда.

Во многом высокая цена обусловлена состоянием карточки — она была абсолютно новой.