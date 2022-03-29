Названа предельная возможная скорость компьютера

Для этого они использовали ультракороткий лазерный импульс с частотой в максимально возможном ультрафиолетовом диапазоне. Ученые воздействовали лазером на фторид лития, который является диэлектриком. Полученные результаты позволили понять, как быстро материал реагирует на лазерный импульс, сколько времени занимает генерация сигнала и сколько времени необходимо для воздействия следующего сигнала. Выяснилось, что предельная скорость передачи сигнала в микрочипах составляет около одного петахерца (один миллион гигагерц), что примерно в 100 000 раз быстрее, чем у нынешних транзисторов.