Найдена замена пальмовому маслу

Ученые из Сингапурского технологического университета Наньян и Малайского университета Малайзии решили попробовать синтезировать из микроводоросли более полезную и экологичную альтернативу пальмовому маслу. Результаты экспериментов опубликованы в статье.

Ученые добавили пировиноградную кислоту (присутствующую во всех живых клетках) в раствор, состоящий из микроводорослей Chromochloris zofingiensis и жидкой питательной среды. Эту смесь подвергали воздействию ультрафиолета для стимуляции фотосинтеза. Через две недели водоросли удаляли, промывали, сушили, а затем обрабатывали метанолом. Такая процедура требовалась для того, чтобы разорвать связи между белками водорослей и маслами, вырабатываемыми этими белками в процессе фотосинтеза.

Выяснилось, что полученное масло обладает качествами, аналогичными пальмовому. Только в этом растительном продукте не содержится такое количество насыщенных жирных кислот, которые увеличивают риск возникновения сердечно–сосудистых заболеваний.

Наоборот, в масле из водорослей есть больший процент полезных для сердца полиненасыщенных жирных кислот.

Производство пальмового масла требует вырубки больших площадей тропических лесов ради посадки пальм. А для производства стандартного шоколадного батончика по экспериментальной технологии потребуется всего 160 граммов водорослей.