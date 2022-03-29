На Луну отправят первые скульптуры

Художник Джефф Кунс заявил, что намерен выставить свои скульптуры в самом необычном месте в истории человечества — на Луне.
Сообщается, что несколько новых скульптур отправятся на лунную поверхность на роботизированном посадочном модуле, изготовленном компанией Intuitive Machines. Посадочный модуль Intuitive Machines называется Nova-C, его компания разрабатывает в сотрудничестве с NASA.
Кунс наиболее известен своими скульптурами животных, составленных из шаров из нержавеющей стали. На Луне работы художника будут заключены в прозрачный куб. Скульптуры будут небольшими, но станут первыми «легальными» произведениями искусства, достигшими лунной поверхности.
Земляне смогут увидеть, как скульптуры выглядят на Луне, благодаря камере, установленной на посадочный модуль. Из любительского телескопа, к сожалению, увидеть это вряд ли получится.