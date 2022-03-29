На Луну отправят первые скульптуры

Художник Джефф Кунс заявил, что намерен выставить свои скульптуры в самом необычном месте в истории человечества — на Луне.

Фото: www.ferra.ru www.ferra.ru

Сообщается, что несколько новых скульптур отправятся на лунную поверхность на роботизированном посадочном модуле, изготовленном компанией Intuitive Machines. Посадочный модуль Intuitive Machines называется Nova-C, его компания разрабатывает в сотрудничестве с NASA.

Кунс наиболее известен своими скульптурами животных, составленных из шаров из нержавеющей стали. На Луне работы художника будут заключены в прозрачный куб. Скульптуры будут небольшими, но станут первыми «легальными» произведениями искусства, достигшими лунной поверхности.