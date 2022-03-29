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26 минут назад

Женщина нашла на пляже сундук со старыми монетами и драгоценными камнями

Lenta.ruLenta.ru

Жительница Великобритании нашла на пляже старый сундук с монетами и драгоценными камнями. Об этом сообщает издание Metro.

Женщина нашла на пляже сундук с монетами и драгоценными камнями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

38-летняя Дженни Фицджеральд утверждает, что наткнулась на зарытый в песок сундук, когда вместе с семьей чистила пляж в графстве Норфолк.

«Я позвала мужа и сказала, что нашла что-то потрясающее, но он ответил только: "О нет, еще этот мусор"»,

— вспоминает она.

Тяжелую находку пришлось тащить без его помощи.

Фицджеральд и ее дети соскребли с сундука песок при помощи зубных щеток. Затем им удалось добраться до его содержимого через поврежденное дно. Внутри оказалось около сотни монет, преимущественно викторианских и времен короля Георга III, правившего Британией в конце XVIII века. Некоторые монеты, по словам женщины, выглядели средневековыми и древнеримскими. В сундуке также лежали драгоценные камни, ржавые карманные часы, старый флакон с духами, кольцо с печатью и серебряный спичкодержатель, на котором выгравировано имя «Эрнест».

«Мне никогда не попадалось на пляже ничего подобного, — признается Фицджеральд. — Обычно я ищу морское стекло и ракушки, поэтому было невероятно найти что-то такое».

Она отправила находки экспертам, которые смогут определить их ценность.

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