Женщина нашла на пляже сундук с монетами и драгоценными камнями

«Я позвала мужа и сказала, что нашла что-то потрясающее, но он ответил только: "О нет, еще этот мусор"»,

Фицджеральд и ее дети соскребли с сундука песок при помощи зубных щеток. Затем им удалось добраться до его содержимого через поврежденное дно. Внутри оказалось около сотни монет, преимущественно викторианских и времен короля Георга III, правившего Британией в конце XVIII века. Некоторые монеты, по словам женщины, выглядели средневековыми и древнеримскими. В сундуке также лежали драгоценные камни, ржавые карманные часы, старый флакон с духами, кольцо с печатью и серебряный спичкодержатель, на котором выгравировано имя «Эрнест».