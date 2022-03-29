Как в СССР пытались создать свой «Tesla»

В Советском Союзе пытались создать собственный электрокар. Современный мир буквально одержим транспортными средствами данного типа. Главная причина - борьба за сохранение экологии на планете. Насколько электрокары окажутся эффективными в данном направлении - второстепенный вопрос. Гораздо важнее вспомнить, как появилась идея создания транспорта с электрической силовой установкой. На самом деле часть разработок, которые используются сейчас, была представлена еще в прошлом веке, в том числе в СССР. Советские инженеры даже предприняли попытку создать доступный для всех граждан электромобиль.

Во времена Советского Союза отечественные инженеры неоднократно пытались разработать собственный электрокар. Аналогичные эксперименты проводились и в других странах. Где-то они завершались успехом, а где-то закрывались еще на этапе проектирования. Поставить собственный эксперимент решили и в СССР. Если рассматривать сегмент электрифицированного транспорта, в Советском Союзе было несколько представленных проектов. Но самой яркой попыткой создания электромобиля является эксперимент, который проводился с моделью ВАЗ-2801.

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В 1975 году на базе отечественного ВАЗ-2102, который был представлен в кузове универсал, построили 2 машины новой генерации. Обе они оснащались электрическими силовыми установками. Получившийся проект обозначили как ВАЗ-2801. Сразу после создания специалисты приступили к многочисленным испытаниям и проверкам.Эксперименты над машинами продолжались до 1981 года. Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться во время тестирования, данному проекту дали допуск к сборке. Было принято решение - собрать тестовую партию электрокаров. Тираж ограничивался 47 экземплярами.

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Экспериментальные электрокары направили в разные уголки СССР, в том числе в Москву и Тольятти. Кроме того, техника была привезена на важные предприятия, которые находятся в Украине. Как отмечают эксперты, использовали такую технику, по большей части, для доставки малогабаритных грузов.

С конструктивной точки зрения, ВАЗ-2801 был представлен в виде небольшого фургона с 2 посадочными местами. Окна в оснащении не предусматривались. Вместо них установили гофрированные панели. Задних боковых дверей у машины не было совсем. Переднюю правую дверь тоже заменили - на технический люк. Через него можно было легко получать доступ к аккумулятору.

В оснащении электрокара предусматривается мотор, производительность которого составляла 25 кВт. За питание отвечали никель-цинковые батареи на 125 Ач. Вес батарейного модуля достигал почти 380 кг. Самые тяжелые элементы питания устанавливались на отдельную раму, изготовленную из алюминия. На полном зарядке электрокар был способен проезжать до 110 км. Но для этого нужно было соблюдать скоростной режим - не более 40 км/час.

Проект ВАЗ-2801 оказался передовым, но его закрыли через некоторое время. Тестирование в реальных условиях показало все недостатки такого транспорта. Недочетов было слишком много. Во-первых, машина получилась тяжелой. Во-вторых, имела относительно небольшой запас хода на полном заряде. Кроме того, такая машина оказалась слишком дорогостоящей в производстве. В СССР не было сети зарядных станций для развития транспорта такого вида. Поэтому от проекта решили отказаться.