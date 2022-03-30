Книгу с автографом Бродского продадут на аукционе

В Санкт-Петербурге на благотворительный аукцион выставили книгу с автографом поэта Иосифа Бродского, сообщает пресс-служба интернет-магазина «Подписные издания».

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Уточняется, что на торгах оказалось оригинальное издание сборника стихотворений литератора A Part of Speech с его автографом. Начальная стоимость книги – всего пять тысяч рублей.

Аукцион уже начался и завершится 31 марта в 18:00. Все вырученные средства организаторы аукциона пообещали поделить и направить в фонд AdVita, «Антон тут рядом», а также на нужды благотворительного проекта «Ночлежка».