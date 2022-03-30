Книгу с автографом Бродского продадут на аукционе

В Санкт-Петербурге на благотворительный аукцион выставили книгу с автографом поэта Иосифа Бродского, сообщает пресс-служба интернет-магазина «Подписные издания».
Уточняется, что на торгах оказалось оригинальное издание сборника стихотворений литератора A Part of Speech с его автографом. Начальная стоимость книги – всего пять тысяч рублей.
Аукцион уже начался и завершится 31 марта в 18:00. Все вырученные средства организаторы аукциона пообещали поделить и направить в фонд AdVita, «Антон тут рядом», а также на нужды благотворительного проекта «Ночлежка».
Выставленная на торги книга досталась магазину от фотографа и журналиста Наташи Шарымовой, которая близко общалась с Бродским, Сергеем Довлатовым, Владимиром Уфляндом и другими современниками поэта. A Part of Speech – второй англоязычный сборник поэта, выпущенный в Америке в 1980 году издательством Farrar, Straus and Giroux. В книгу вошел не только цикл «Часть речи» (1972–1976), но и другие стихотворения, переведенные на английский разными авторами.