Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

Пожарный поезд: что это и как он работает

Мира Маркина

Что делать, если на железнодорожных путях случился пожар или авария с разливом опасных веществ? Обычная пожарная машина здесь не справится. Тушить объекты на дороге помогают специальные пожарные поезда. Рассказываем, что это такое и как они работают.

Пожарный поезд: что это и как он работает
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

Что такое пожарный поезд

Видео дня

Пожарные поезда относят к мобильным средствам пожаротушения. Традиционно они окрашены в красный цвет с белыми полосами по бокам. Транспорт всегда находится в состоянии постоянной готовности к перегону на максимальной скорости. У пожарного поезда преимущество на движение дороге перед всеми другими поездам.

Какие бывают пожарные поезда

  • Первой категории, или специализированные. Отличаются повышенным уровнем оснащения. Помимо тушения выполняют ряд других задач: например, перекачку и нейтрализацию опасных грузов и веществ непосредственно на месте аварии.
  • Второй категории. Это типовой состав: в нем есть места для личного состава, вода, пенообразователи и напорные рукава.

Одна цистерна пожарного поезда вмещает более 60 тонн воды. Для сравнения, вместимость бака пожарной машины — около 4 тонн.

Что они делают

Пожарные поезда нужны, чтобы тушить пожары на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также прилегающих районах, куда сложней проехать другому транспорту: лесах, тайге, заводах.

  • Обеспечивают пожарную безопасность перевозочного процесса;
  • Тушат пожары и проводят аварийно-спасательные работы;
  • Ликвидируют последствия аварий;
  • Оказывают помощь пострадавшим.

Для других целей поезда использовать запрещено.

Стоянки поездов выбирает и устанавливает руководство железных дорог. Обычно они стоят на крупных станциях с рабочим парком локомотивов.

commons.wikimedia.org

Кто работает на пожарном поезде

Обычно боевой расчет поезда состоит из 6-7 человек. В сложных ситуациях привлекают военизированную охрану, свободных от дежурства работников поезда, добровольные пожарные дружины и работников РЖД.

Как вызвать пожарный поезд

Самостоятельно никак. Сделать это может машинист локомотива, дежурный по вокзалу и другие работники железных дорог. При возникновении аварии нужно подойти к кому-то из вышеперечисленных и описать ситуацию.

Работник свяжется с поездным диспетчером и выяснит, какие поезда и с каким составом нужны на точке. Так как у пожарного поезда не предусмотрен локомотив, к месту происшествия подгоняют любой свободный.

Вещи,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители