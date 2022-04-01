Пожарный поезд: что это и как он работает

Что делать, если на железнодорожных путях случился пожар или авария с разливом опасных веществ? Обычная пожарная машина здесь не справится. Тушить объекты на дороге помогают специальные пожарные поезда. Рассказываем, что это такое и как они работают.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Что такое пожарный поезд

Видео дня

Пожарные поезда относят к мобильным средствам пожаротушения. Традиционно они окрашены в красный цвет с белыми полосами по бокам. Транспорт всегда находится в состоянии постоянной готовности к перегону на максимальной скорости. У пожарного поезда преимущество на движение дороге перед всеми другими поездам.

Какие бывают пожарные поезда

Первой категории, или специализированные. Отличаются повышенным уровнем оснащения. Помимо тушения выполняют ряд других задач: например, перекачку и нейтрализацию опасных грузов и веществ непосредственно на месте аварии.

Второй категории. Это типовой состав: в нем есть места для личного состава, вода, пенообразователи и напорные рукава.

Одна цистерна пожарного поезда вмещает более 60 тонн воды. Для сравнения, вместимость бака пожарной машины — около 4 тонн.

Что они делают

Пожарные поезда нужны, чтобы тушить пожары на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также прилегающих районах, куда сложней проехать другому транспорту: лесах, тайге, заводах.

Обеспечивают пожарную безопасность перевозочного процесса;

Тушат пожары и проводят аварийно-спасательные работы;

Ликвидируют последствия аварий;

Оказывают помощь пострадавшим.

Для других целей поезда использовать запрещено.

Стоянки поездов выбирает и устанавливает руководство железных дорог. Обычно они стоят на крупных станциях с рабочим парком локомотивов.

commons.wikimedia.org

Кто работает на пожарном поезде

Обычно боевой расчет поезда состоит из 6-7 человек. В сложных ситуациях привлекают военизированную охрану, свободных от дежурства работников поезда, добровольные пожарные дружины и работников РЖД.

Как вызвать пожарный поезд

Самостоятельно никак. Сделать это может машинист локомотива, дежурный по вокзалу и другие работники железных дорог. При возникновении аварии нужно подойти к кому-то из вышеперечисленных и описать ситуацию.