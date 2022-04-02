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51 минуту назад

Старое фото московского кафе напомнило россиянам об атмосфере 1960-х

Мослента

Старое фото кафе «Молодежное» на улице Горького, нынешней Тверской, напомнило россиянам об атмосфере 1960-х годов в СССР. Снимок 1966 года выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Старое фото кафе напомнило россиянам о шестидесятых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадре запечатлены гости заведения, отдыхающие в зале. На снимке можно увидеть характерные атрибуты советской эпохи — простая мебель, уложенный «елочкой» паркет. Обращает на себя внимание и женская мода того времени: у посетительниц высокие прически и туфли на небольшом каблуке.

Некоторые пользователи, посмотрев на фото, предположили, что оно постановочное, а на самом деле советские граждане жили по-другому.

«Пусть постановка, но все здесь проникнуто духом того времени. Стиль одежды, укладок, оформления интерьера — все оттуда, все напоминает о молодых годах», — возразила одна из участниц дискуссии.

Мнение о том, что снимок точно отражает ушедшую эпоху, разделили многие.

«Просто еще что-то помню. Лица, разговоры, настроение. Туалеты, интерьеры. Иногда даже запахи», — поделилась одна из фолловеров, заключив, что фото вполне достоверное.

Кто-то добавил, что в 1960-х годах в советском обществе ощущался оптимизм, и это настроение передает удачный кадр. В комментариях высказали мнение, что уже в 1970-х в СССР начались первые признаки упадка, в то время как предшествующее десятилетие отличалось «молодежной романтикой».

Ранее россияне с ностальгией вспомнили детство в СССР.

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