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3 часа назад

Раковины моллюсков помогут защитить мегаполис от наводнений

Gismeteo

В Нью-Йорке задумались о защите города от наводнений и штормов. Сотрудники проекта Living Breakwaters начали сбор раковин моллюсков по заведениям общепита. Раковинами будут укреплять береговую линию от эрозии, что поможет создать защиту от стихийных бедствий.

Раковины моллюсков помогут защитить мегаполис от наводнений
Фото: shutterstock.comshutterstock.com

Раковины двустворчатых моллюсков прикрепляются к камням и объектам в воде — это делает их устойчивее к ударам волн. Таким образом будет создан живой береговой риф длиной 8 км.

Предварительная стоимость проекта составит 103 млн долларов.

Помимо защиты от ударов волн, раковины будут положительно влиять на создание благоприятной среды для подводных обитателей. Согласно ранним исследованиям, устрица может очищать до 50 галлонов воды ежедневно, удаляя загрязнители и лишние нутриенты. Таким образом, качество воды повышается.

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