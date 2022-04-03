Раковины моллюсков помогут защитить мегаполис от наводнений

В Нью-Йорке задумались о защите города от наводнений и штормов. Сотрудники проекта Living Breakwaters начали сбор раковин моллюсков по заведениям общепита. Раковинами будут укреплять береговую линию от эрозии, что поможет создать защиту от стихийных бедствий.

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Раковины двустворчатых моллюсков прикрепляются к камням и объектам в воде — это делает их устойчивее к ударам волн. Таким образом будет создан живой береговой риф длиной 8 км.

Предварительная стоимость проекта составит 103 млн долларов.