Раскрыт тайный смысл браслета Рианны за 4,2 млн рублей

Ювелир Аннушка Дука, которая разработала дизайн браслета певицы Рианны, раскрыла тайный смысл изделия. Историей украшения заинтересовались журналисты Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что браслет британского бренда Annoushka Fine Jewelry был подарен Рианне рэпером A$AP Rocky за день до ее 34-летия в феврале. Аксессуар состоит из золотой цепи с крупными звеньями и десяти шармов-амулетов разной формы. Стоимость изделия, по данным издания, составляет 50 тысяч долларов (около 4,2 миллиона рублей).

Основательница бренда сообщила, что A$AP Rocky лично составлял комбинацию шармов в соответствии с их значением. Бизнесвумен добавила, что порядок, в котором подвески расположены на браслете, также выбран неслучайно.

Редакция расшифровывала, что амулет в виде тюльпана символизирует новую жизнь, русалка — плодородие, клевер — удачу, синяя птица — счастье, гриб из рубинов и сапфиров — энергию, а роза — любовь. Среди других талисманов — компас с белым бриллиантом, олицетворяющий правильные ориентиры, а также конверт с выгравированной аббревиатурой SWALK (sealed with a lovely kiss, что означает «запечатано прекрасным поцелуем» — прим. «Ленты.ру»).

По мнению авторов материала, самый важный шарм, медальон с изумрудом, является камнем-талисманом рожденных в мае. Журналисты предполагают, что именно в мае Рианна и A$AP Rocky станут родителями.