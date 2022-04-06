Похищенные рукописи Чарльза Дарвина вернули в библиотеку

Похищенные в 2001 году рукописи английского натуралиста Чарльза Дарвина анонимно вернули в библиотеку Кембриджского университета. Об этом сообщает Daily Mail.

Рукописи, в которых знаменитый ученый излагал теорию эволюции и происхождения жизни, исчезли более 20 лет назад. Первоначально сотрудники библиотеки предположили, что их положили не на ту полку. Они обыскали всю библиотеку, в которой хранится около 10 миллионов книг, карт и манускриптов, но пропавшие блокноты так и не нашлись. В октябре 2020 года о пропаже сообщили в полицию графства Кембриджшир.

Полиция начала расследование, о котором уведомила Интерпол. Спустя полтора года блокноты, в одном из которых содержится знаменитый рисунок Дарвина «Древо Жизни», выполненный в 1837 году, были анонимно возвращены.

Их оставили на полу перед кабинетом библиотекаря Джессики Гарднер. Он располагается на четвертом этаже 17-этажного здания в месте, которое не просматривается камерами видеонаблюдения. Блокноты лежали в розовом подарочном пакете. К пакету была приложена записка, в которой говорилось: «Библиотекарю / Счастливой пасхи / Х».