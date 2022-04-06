Книги о Гарри Поттере перестанут продаваться в России

С 9 апреля в крупнейших книжных цифровых магазинах «ЛитРес» и MyBook нельзя будет приобрести серию романов о Гарри Поттере. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает «МК».

Онлайн-сервисы «ЛитРес» и MyBook заявили о прекращении продаж всей серии романов Джоан Роулинг про Гарри Поттера. По словам представителей сервисов, такое решение было принято правообладателем произведений. У поклонников саги о волшебниках будет возможность приобрести цифровую версию произведений с 25-процентной скидкой до 8 апреля включительно.

При этом бумажные книги о Гарри Поттере продолжат переиздаваться и продаваться на полках российских магазинов.