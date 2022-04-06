Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+12° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
30 минут назад

Книги о Гарри Поттере перестанут продаваться в России

Lenta.ruиещё 1

С 9 апреля в крупнейших книжных цифровых магазинах «ЛитРес» и MyBook нельзя будет приобрести серию романов о Гарри Поттере. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает «МК».

Книги о Гарри Поттере перестанут продаваться в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Онлайн-сервисы «ЛитРес» и MyBook заявили о прекращении продаж всей серии романов Джоан Роулинг про Гарри Поттера. По словам представителей сервисов, такое решение было принято правообладателем произведений. У поклонников саги о волшебниках будет возможность приобрести цифровую версию произведений с 25-процентной скидкой до 8 апреля включительно.

При этом бумажные книги о Гарри Поттере продолжат переиздаваться и продаваться на полках российских магазинов.

В 2021 году стало известно, что американская телекомпания HBO выпустит сериал по мотивам приключений волшебника Гарри Поттера. В январе этого года появились подробности гендерного разнообразия в проекте — некоторые роли исполнят трансгендерные и небинарные актеры.

Вещи,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители