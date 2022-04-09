«Сыворотка правды»: какое вещество использовали ЦРУ и КГБ

Упоминание о «сыворотке правды», при помощи которой из человека можно помимо его воли вытянуть любые известные ему сведения, мы встречаем в кинофильмах и конспирологических материалах. А существует ли она в реальности и действительно ли используется спецслужбами в их работе?

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Что называют «сывороткой правды»

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На самом деле «сыворотка правды» - это понятие условное. Строго говоря, сывороткой называется продукт, который остается после сворачивания и процеживания молока. А под «сывороткой правды» понимается ряд веществ, способных развязать язык тому, от кого нужно получить данные. Научное название метода – наркоанализ. Раньше применяли пытки, но с открытием подобных психоактивных препаратов способы дознания стали более гуманными.

Само появление термина «сыворотка правды» относят к началу 20-х годов прошлого столетия. В 1922 году американский врач Роберт Эрнест Хауз опубликовал в техасском медицинском журнале статью «Использование скополамина в криминологии», в которой описал, как можно вопреки желанию человека извлечь из его памяти информацию, скрытую на уровне подсознания. Для этого объект вводят в бессознательное состояние, в котором он честно и непосредственно отвечает на любые задаваемые ему вопросы, не пытаясь ничего утаить.

Как действует «сыворотка правды»

В дальнейшем методика была взята на вооружение полицией и спецслужбами. О ее применении имеются лишь разрозненные сведения. Так, А.И. Колпакиди и Д.П. Прохоров в книге «КГБ. Спецоперации советской разведки» сообщают, что в сталинскую эпоху при советском Комитете госбезопасности действовала засекреченная лаборатория по изучению воздействия отравляющих и психотропных веществ на мозг и организм человека. В том числе там разрабатывались и препараты, предназначенные для спецопераций.

Бывший резидент советской внешней разведки в Копенгагене Михаил Любимов в своих воспоминаниях рассказывал, как в начале 1960-х по его просьбе в Великобританию, где он тогда находился в командировке, доставили «болтунчик»: по всей вероятности, это было неофициальное название некоего вещества, применявшегося при допросах.

Архивные материалы КГБ свидетельствуют о том, что в 1983 году при расследовании диверсии на Вильнюсском станкостроительном заводе «Жальгирис» использовали спецпрепараты СП-26[6], СП-36 и СП-108. Причем в справке указывалось, что препараты подмешивали в напитки, которые предлагались людям в ходе бесед с сотрудниками КГБ (впоследствии они забывали содержание этих разговоров).

В 2004 году бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин поведал о том, как в КГБ перед допросами давали препарат СП-117, не имеющий вкуса, цвета и запаха. В свою очередь бывший офицер ПГУ КГБ Александр Кузьминов в книге «Биологический шпионаж» писал, что СП-117 эффективно применяли, проверяя агентов на лояльность.

Какие спецпрепараты предпочитают спецслужбы

Мескалин

Речь идет о наркотическом веществе, получаемом из мексиканского кактуса пейот, который индейцы использовали в ритуалах покаяния. О нем писал в своих трудах знаменитый Карлос Кастанеда, а также этнограф Уэстон ла Барр в монографии «Культ пейота» (1938 г.). Последний дает такое описание: «По призыву вождя члены племени вставали и публично признавались в проступках и обидах, нанесенных другим».

Данный эффект в 1940-х годах весьма заинтересовал СС и OSS (Бюро стратегических служб США, которое впоследствии переродилось в ЦРУ). Наркотик вводили заключенным и узникам концлагерей, и те действительно выбалтывали сокровенные тайны. Вот только действие вещества продолжалось недолго.

Марихуана

ЦРУ пыталось с ее помощью допрашивать подозреваемых в симпатиях к коммунистам. Однако выяснилось, что травка заставляет болтать лишь тех, кто болтлив от природы. Замкнутые люди под кайфом не становились разговорчивее.[С-BLOCK]

ЛСД

Опыты по использованию этого наркотика как «сыворотки правды» проводил американский врач Харрис Изабелл. Он пробовал препарат на добровольцах, однако в его результативности не убедился.

Амитал натрия (амобарбитал)

Это вещество, растормаживающее нервные центры. Сначала к нему прибегали психиатры с целью повысить контактность пациентов. Амитал также применяли в сочетании с кофеином, а в Англии и США - с пентоталом и другими дериватами барбитуровой кислоты. Общение под воздействием подобных средств получило название «амиталовое интервью» или «пентоталовая беседа». Вещество ослабляло «сопротивление» мозга и действовало в течение короткого срока, вызывая состояние, похожее на алкогольное опьянение.

Есть сведения о том, что в СССР такую «сыворотку» давали диссидентам, находившимся в психиатрических больницах. Об этом упоминают, в частности, С. Глузман и В. Буковский в «Пособии по психиатрии для инакомыслящих» (1973 г.). Правда, они считают, что данный способ растормаживания был малоэффективным.

А. Подрабинек в книге «Карательная медицина» (1979 г.) пишет следующее: «Амитал-натрий (этаминал, барбамил) считается самым мощным в современной психофармакологии средством. После внутривенного введения раствора амитала-натрия через 2—5 минут наступает максимальный эффект. Пациент впадает в состояние эйфории, повышенной речевой и двигательной активности… Больные… охотно рассказывают о себе, о своих мыслях, намерениях».