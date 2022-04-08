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1 час назад

Первый комикс про Капитана Америку ушел с молотка за миллионы долларов

Lenta.ru

Экземпляр первого комикса о персонаже Капитане Америке издательства Marvel Comics продали на аукционе за 3,1 миллиона долларов (около 236 миллионов рублей). Об этом сообщает Deadline.

Первый комикс про Капитана Америку продали за миллионы долларов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дебютный выпуск под названием «Капитан Америка. № 1» был опубликован в 1941 году и продавался в то время за 10 центов. Центральной темой произведения стала Второй мировой война. На обложке главный герой бьет Адольфа Гитлера.

Ранее с молотка ушел редчайший первый выпуск комиксов Marvel. На аукцион была выставлена так называемая платежная копия первого выпуска Marvel Comics, вышедшая в 1939 году. Она отличается от обычной рукописными пометками о гонорарах ее авторов, которые делал издатель. Экземпляр был продан за 2,4 миллиона долларов (около 260 миллионов рублей).

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