Первый комикс про Капитана Америку продали за миллионы долларов

Экземпляр первого комикса о персонаже Капитане Америке издательства Marvel Comics продали на аукционе за 3,1 миллиона долларов (около 236 миллионов рублей). Об этом сообщает Deadline.

Дебютный выпуск под названием «Капитан Америка. № 1» был опубликован в 1941 году и продавался в то время за 10 центов. Центральной темой произведения стала Второй мировой война. На обложке главный герой бьет Адольфа Гитлера.