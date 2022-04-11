Вещи, которые лучше не поднимать с земли

Поднимать с земли некоторые предметы категорически не стоит. Из-за некоторых можно попасть в неприятности, другие же, согласно приметам, могут запросто навлечь беду. Мимо каких находок стоит пройти, не останавливаясь, читайте в материале "Рамблера".

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Кошелек

Соблазн поднять оброненный кем-то кошелек, чаще всего, велик, но столь же сильно опасен. У мошенников есть множество уловок, связанных с кошельками, поэтому попасться в ловушку злоумышленников крайне просто. Если не хотите неприятностей, лежащее на земле портмоне лучше обойти стороной.

Монеты

Мелкие деньги часто используют для всевозможных ритуалов. Чаще всего, пытаясь избавиться от финансовых проблем, с их помощью переносят материальные неприятности на другого человека. Есть и другие более опасные ритуалы. В неблагоприятную энергетику вещей и приметы можно не верить, но рисковать, наверно, все же не стоит.

Булавки и другие колющие предметы

Эзотерики утверждают, что найденные иголки и булавки обладают негативной энергетикой. Еще наши бабушки верили, что через них наводят порчу и сглаз. Трогать такие предметы категорически нельзя, особенно, если найдете их на пороге своего дома.

Ювелирные украшения