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2 часа назад

Вещи, которые лучше не поднимать с земли

Мира Маркина

Поднимать с земли некоторые предметы категорически не стоит. Из-за некоторых можно попасть в неприятности, другие же, согласно приметам, могут запросто навлечь беду. Мимо каких находок стоит пройти, не останавливаясь, читайте в материале "Рамблера".

Вещи, которые лучше не поднимать с земли
Фото: unsplash.comunsplash.com

Кошелек

Соблазн поднять оброненный кем-то кошелек, чаще всего, велик, но столь же сильно опасен. У мошенников есть множество уловок, связанных с кошельками, поэтому попасться в ловушку злоумышленников крайне просто. Если не хотите неприятностей, лежащее на земле портмоне лучше обойти стороной.

Монеты

Мелкие деньги часто используют для всевозможных ритуалов. Чаще всего, пытаясь избавиться от финансовых проблем, с их помощью переносят материальные неприятности на другого человека. Есть и другие более опасные ритуалы. В неблагоприятную энергетику вещей и приметы можно не верить, но рисковать, наверно, все же не стоит.

Булавки и другие колющие предметы

Эзотерики утверждают, что найденные иголки и булавки обладают негативной энергетикой. Еще наши бабушки верили, что через них наводят порчу и сглаз. Трогать такие предметы категорически нельзя, особенно, если найдете их на пороге своего дома.

Ювелирные украшения

Как и в случае с найденным кошельком, подняв с земли обнаруженное украшение, вы рискуете, во-первых, стать жертвой мошенников, во-вторых, драгоценность могла быть украдена и принесет вам неприятности, а в-третьих, считается, что металлы отлично впитывают энергетику своих хозяев. Вместе с найденным украшением вы рискуете заполучить все несчастья его бывшего владельца.

Вещи,
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