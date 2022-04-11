Посетить премию ЖАРА MUSIC AWARDS можно по Пушкинской карте

17 мая в Crocus City Hall состоится V юбилейная церемония награждения музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS - самого яркого музыкального события! Премия будет вручаться за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2021 года. Зрителей ждет уникальное шоу, любимые артисты, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Обладатели Пушкинской карты смогут приобрести билеты на пятую юбилейную премию ЖАРА MUSIC AWARDS. Пушкинская карта - совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития и «Почта Банка», который позволяет молодым людям (от 14 до 22 лет) бесплатно посещать концерты и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета.