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1 час назад

Посетить премию ЖАРА MUSIC AWARDS теперь можно по Пушкинской карте

Партнерский материал

17 мая в Crocus City Hall состоится V юбилейная церемония награждения музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS - самого яркого музыкального события! Премия будет вручаться за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2021 года. Зрителей ждет уникальное шоу, любимые артисты, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших!

Посетить премию ЖАРА MUSIC AWARDS можно по Пушкинской карте
Фото: Пресс-службаПресс-служба

На церемонии запланировано более 20 музыкальных номеров и выступления одних из самых популярных артистов и хитмейкеров года. Баста, Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Клава Кока, Artik & Asti, Ваня Дмитриенко, Asti, Полина Гагарина, Дима Билан, Мари Краймбрери, Звонкий, Лолита, Александр Панайотов, Глюк’Oza и многие другие выступят на церемонии награждения премии ЖАРА MUSIC AWARDS 2022.

Обладатели Пушкинской карты смогут приобрести билеты на пятую юбилейную премию ЖАРА MUSIC AWARDS. Пушкинская карта - совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития и «Почта Банка», который позволяет молодым людям (от 14 до 22 лет) бесплатно посещать концерты и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета.

Подать заявку на оформление карты можно через мобильное приложение «Госуслуги. Культура» при наличии учётной записи на портале «Госуслуги». В 2022 году лимит «Пушкинской карты» составляет 5 тысяч рублей.

Вещи,Клава Кока,Александр Панайотов,Крид,Сергей Лазарев,Дима Билан,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Почта Банк,
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