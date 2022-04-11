Посетить премию ЖАРА MUSIC AWARDS можно по Пушкинской карте

17 мая в Crocus City Hall состоится V юбилейная церемония награждения музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS - самого яркого музыкального события! Премия будет вручаться за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2021 года. Зрителей ждет уникальное шоу, любимые артисты, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших!
На церемонии запланировано более 20 музыкальных номеров и выступления одних из самых популярных артистов и хитмейкеров года. Баста, Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Клава Кока, Artik & Asti, Ваня Дмитриенко, Asti, Полина Гагарина, Дима Билан, Мари Краймбрери, Звонкий, Лолита, Александр Панайотов, Глюк’Oza и многие другие выступят на церемонии награждения премии ЖАРА MUSIC AWARDS 2022.
Обладатели Пушкинской карты смогут приобрести билеты на пятую юбилейную премию ЖАРА MUSIC AWARDS. Пушкинская карта - совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития и «Почта Банка», который позволяет молодым людям (от 14 до 22 лет) бесплатно посещать концерты и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета.
Подать заявку на оформление карты можно через мобильное приложение «Госуслуги. Культура» при наличии учётной записи на портале «Госуслуги». В 2022 году лимит «Пушкинской карты» составляет 5 тысяч рублей.