Лодку покойного принца Филиппа продали за 7,5 млн рублей

Моторная лодка герцога Эдинбургского Albatross MkIII Super Sports Runabout была продана на аукционе Bonhams в британском городе Чичестер. Раритетное судно выставили на торги 7 апреля — спустя три дня оно ушло с молотка за 69 тыс. фунтов стерлингов (7 506 510 руб.), что вдвое больше стартовой цены.

Покойный принц Филипп владел судном 1956 года более 30 лет и держал его на палубе королевской яхты "Британия". Моторную лодку любили их с Елизаветой II дети: в 1957-м на ее борту запечатлели герцога Эдинбургского вместе с сыном принцем Уэльским Чарльзом. В 1967-м судно перевезли в поместье Балморал, где им, как сообщается, управляла принцесса Диана, а спустя 20 лет оно было выведено из эксплуатации.