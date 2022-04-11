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1 час назад

Лодка покойного принца Филиппа ушла с молотка за 7,5 млн рублей

Газета.Ru

Судно, принадлежавшее супругу королевы Великобритании Елизаветы II принцу Филиппу, продали на аукционе за 7,5 млн рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Лодку покойного принца Филиппа продали за 7,5 млн рублей
Фото: PA Images via Getty ImagesPA Images via Getty Images

Моторная лодка герцога Эдинбургского Albatross MkIII Super Sports Runabout была продана на аукционе Bonhams в британском городе Чичестер. Раритетное судно выставили на торги 7 апреля — спустя три дня оно ушло с молотка за 69 тыс. фунтов стерлингов (7 506 510 руб.), что вдвое больше стартовой цены.

Покойный принц Филипп владел судном 1956 года более 30 лет и держал его на палубе королевской яхты "Британия". Моторную лодку любили их с Елизаветой II дети: в 1957-м на ее борту запечатлели герцога Эдинбургского вместе с сыном принцем Уэльским Чарльзом. В 1967-м судно перевезли в поместье Балморал, где им, как сообщается, управляла принцесса Диана, а спустя 20 лет оно было выведено из эксплуатации.

Подобные катера были популярны среди знаменитостей. На них плавали французская актриса Бриджит Бардо, греческий магнат Аристотель Онассис и князь Монако Ренье.

Вещи,Аристотель Онассис,Елизавета II,
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