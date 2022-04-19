Обнаружена древнейшая запись об атмосферном феномене

Ученые Нагойского университета в Японии обнаружили древнейшее свидетельство об атмосферном феномене, которое, вероятно, являлось полярным сиянием. Запись, найденная в «Бамбуковых анналах», датируется временем правления китайской династии Чжао, примерно тысячелетием до нашей эры. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Advances in Space Research.

Фото: ТАСС ТАСС

Исследователи обнаружили упоминания о «пятицветном свете» в северной части ночного неба, который наблюдали либо в 977, либо в 957 году до нашей эры. Точный год зависит от того, как именно датировать время правления Чжао. В то время северный магнитный полюс находился на 15 градусов ближе к Китаю, чем в настоящее время. Авроральный овал мог быть виден в Центральном Китае во время мощных геомагнитных возмущений.

До сих пор самым ранним свидетельством полярных сияний были записи в клинописных ассирийских табличках, датируемых 679-655 годами до нашей эры. Кроме того, известно, что в астрономическом дневнике вавилонского царя Навуходоносора II была сделана запись об еще одном раннем кандидате в полярные сияния, датируемая 567 годом до нашей эры.

«Бамбуковые анналы» («Чжушу цзинянь» на мандаринском наречии) являются одним из важнейших письменных источников по истории Древнего Китая. Они охватывает самые ранние времена, воспоминания о которых сохранились лишь в виде легенд, и события, предшествующие их оставлению в четвертом веке до нашей эры. Первоначальная рукопись была утеряна, затем найдена в третьем веке нашей эры, после чего вновь потерялась во времена правления династии Сун (960-1279 годы нашей эры).