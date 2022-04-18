Сборник из трех прижизненных изданий Пушкина продадут на аукционе

Первый сборник из трех прижизненных изданий А.С. Пушкина 21 апреля выставят на аукцион за начальную стоимость в 6 млн рублей, сообщает ТАСС.
"Главным лотом предстоящих торгов можно считать конволют Александра Сергеевича Пушкина из трех прижизненных изданий: "Руслан и Людмила", "Кавказский пленник" и "Полтава",
- сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд".
Поэма "Руслан и Людмила" (1820) будет представлена на 142 страницах, к ней прилагается рукописный лист "Эпилог", который Пушкин написал во время ссылки на Кавказ. Повесть "Кавказский пленник" (1822), посвященная другу поэта Николаю Раевскому, будет изложена на 53 страницах. Поэму "Полтава" Пушкин написал в 1828 году, через год она была выпущена тиражом в 1,2 тыс. экземпляров.
"Первым владельцем и составителем конволюта был, по всей видимости, представитель старейшего российского дворянского рода Ртищевых, помещик села Суханово Николай Васильевич Ртищев",
- пишет пресс-служба.