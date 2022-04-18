Сборник из трех прижизненных изданий Пушкина продадут на аукционе

Поэма "Руслан и Людмила" (1820) будет представлена на 142 страницах, к ней прилагается рукописный лист "Эпилог", который Пушкин написал во время ссылки на Кавказ. Повесть "Кавказский пленник" (1822), посвященная другу поэта Николаю Раевскому, будет изложена на 53 страницах. Поэму "Полтава" Пушкин написал в 1828 году, через год она была выпущена тиражом в 1,2 тыс. экземпляров.