Гробница в Соборе Парижской Богоматери будет открыта

После многочисленных фильмов, типа «Мумии», желание совать нос в таинственные запечатанные гробницы должно было бы пропасть окончательно и навсегда. Однако французские ученые, руководствуясь антропологией, а не голливудскими сюжетами, намерены реализовать планы по вскрытию саркофага, обнаруженного под мощеным полом Собора Парижской Богоматери.

В заявлении министра культуры Франции Розелин Башло говорится, что саркофаг находится в удивительно хорошем состоянии без каких-либо структурных повреждений, за исключением нескольких незначительных трещин.

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Гробница была обнаружена вместе с несколькими другими предметами, погребенными под землей на глубине около 20 метров, во время реставрационных работ в пострадавшем от пожара соборе. Гробницы, вероятно, датируются XIV веком, и считается, что саркофаг, сделанный из свинца и имеющий форму человека, возможно, принадлежал высокопоставленному церковному чиновнику того времени.

Используя эндоскопическую камеру, которая была вставлена в одну из трещин, ученые уже заглянули внутрь гробницы и зафиксировали остатки тканей и органические вещества, такие как волосы и растения, наряду с объектами, которые еще предстоит идентифицировать.

По мнению ученых, тот факт, что эти растения все еще там, указывает на то, что содержимое очень хорошо сохранилось.

В скором времени находки будут отправлены в Институт судебной медицины в Тулузе, где при помощи технологий углеродного датирования специалисты надеются узнать больше о человеке и предметах внутри — в Средние века не существовало подобной практики захоронения человека.

Исследование саркофага будет проводиться тщательно и с антропологическим акцентом, а не с археологическим, в соответствии с французским законодательством. Вероятно, он будет перезахоронен в соборе, когда работы будут завершены. «Человеческое тело — это не археологический объект», — объясняют чиновники. «В отношении человеческих останков применяется гражданский кодекс, и археологи будут изучать его именно так».

Во время раскопок, проводящихся в рамках проекта реставрации Нотр-Дам де Пари после разрушительного пожара в апреле 2019 года, были обнаружены также статуй, скульптуры, средневековая керамическая мебель. Особого внимания заслуживают раскрашенные фрагменты оригинальной перегородки, которая отделяла хор от духовенства во время мессы. Его части были обнаружены в XIX веке французским архитектором Эженом Виоле-ле-Дюком, и сейчас они выставлены в Лувре.

Реставрационные работы продолжаются, и, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, ожидается, что объект всемирного наследия ЮНЕСКО откроется для публики весной 2024 года, как раз к Олимпийским играм в Париже. Несмотря на то, что музей закрыт, люди приходят на площадь Нотр-Дам — с нее отличный вид на склеп и вход в собор.