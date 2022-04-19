Россиян предупредили о новой волне мошенничеств с картами

Новая волна активности мошенников ожидается летом, в период отпусков, но есть несколько способов, которые помогут защитить средства на банковской карте, рассказал эксперт по информационной безопасности Александр Власов.
Так, контролировать все списания поможет мобильный банк. «Если вы видите, что какие-то деньги списываются без вашего ведома, нужно сразу отменить операцию. Кроме того, не храните на карте большие суммы денег. Заведите сберкнижку и переводите туда лишние деньги», – сказал эксперт в комментарии «Вечерней Москве».
Специалист подчеркнул: покупая что-либо в интернете, нужно самостоятельно набирать адрес сайта. В противном случае можно не заметить подмену одной буквы и попасть на мошеннический сайт, предупредил Власов.
Заманчивые предложения от интернет-магазинов лучше проверять, уверен эксперт. «Вам на почту могут приходить письма, в которых «готовые» ссылки выглядят очень привлекательно: например, вам предлагают какие-то нереальные скидки. Поэтому зайдите на сайт того, кто предлагает, и проверьте. Только набирайте ссылку вручную», – посоветовал он.
Обезопасить деньги на счете можно, отказавшись от сохранения данных карты на сайтах интернет-магазинов, подчеркнул эксперт. Если галочка «запомнить карту» уже стоит, ее нужно убрать, рекомендовал Власов.
Но и записывать данные карты на бумаге эксперт не советует. «PIN-код на бумаге давно никто не пишет, но все равно так делать нельзя. Тренируйте память – заодно не будет ни болезни Альцгеймера, ни деменции. Все данные карты не нужно запоминать – только ее PIN-код. А карту достали – и вбили сведения вручную», – заключил Власов.
Напомним, после начала специальной операции на Украине в России почти в пять раз снизилась активность телефонных мошенников.