Россиян предупредили о новой волне мошенничеств с картами

Новая волна активности мошенников ожидается летом, в период отпусков, но есть несколько способов, которые помогут защитить средства на банковской карте, рассказал эксперт по информационной безопасности Александр Власов.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Так, контролировать все списания поможет мобильный банк. «Если вы видите, что какие-то деньги списываются без вашего ведома, нужно сразу отменить операцию. Кроме того, не храните на карте большие суммы денег. Заведите сберкнижку и переводите туда лишние деньги», – сказал эксперт в комментарии «Вечерней Москве».

Специалист подчеркнул: покупая что-либо в интернете, нужно самостоятельно набирать адрес сайта. В противном случае можно не заметить подмену одной буквы и попасть на мошеннический сайт, предупредил Власов.

Заманчивые предложения от интернет-магазинов лучше проверять, уверен эксперт. «Вам на почту могут приходить письма, в которых «готовые» ссылки выглядят очень привлекательно: например, вам предлагают какие-то нереальные скидки. Поэтому зайдите на сайт того, кто предлагает, и проверьте. Только набирайте ссылку вручную», – посоветовал он.

Обезопасить деньги на счете можно, отказавшись от сохранения данных карты на сайтах интернет-магазинов, подчеркнул эксперт. Если галочка «запомнить карту» уже стоит, ее нужно убрать, рекомендовал Власов.

Но и записывать данные карты на бумаге эксперт не советует. «PIN-код на бумаге давно никто не пишет, но все равно так делать нельзя. Тренируйте память – заодно не будет ни болезни Альцгеймера, ни деменции. Все данные карты не нужно запоминать – только ее PIN-код. А карту достали – и вбили сведения вручную», – заключил Власов.