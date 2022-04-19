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49 минут назад

Ученые нашли древнейшую запись о полярном сиянии

Ferra.ru

Исследователи из Нагойского университета в Японии обнаружили одно из самых ранних свидетельств полярного сияния, если говорить о документах, касающихся нашей эры.

Ученые нашли древнейшую запись о полярном сиянии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о «Бамбуковых анналах», в которых полярное сияние датируется в период правления китайской династии Чжао. Это 977 или 957 год нашей эры — в зависимости от того, как датировать правление династии Чжао. Косвенно это подтверждается тем, что в то время северный магнитный полюс находился на 15 градусов ближе к Китаю, чем сейчас.

В «Бамбуковых анналах» природное явление описывается как «пятицветный свет» в северной части ночного неба.

Самым ранним описанием полярного сияния считаются записи в клинописных ассирийских табличках, датируемых 679-655 годами до нашей эры.

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