Ученые нашли древнейшую запись о полярном сиянии

Речь идёт о «Бамбуковых анналах», в которых полярное сияние датируется в период правления китайской династии Чжао. Это 977 или 957 год нашей эры — в зависимости от того, как датировать правление династии Чжао. Косвенно это подтверждается тем, что в то время северный магнитный полюс находился на 15 градусов ближе к Китаю, чем сейчас.