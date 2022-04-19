В США на аукционе продадут топор из культового фильма «Сияние»

Топор из культового фильма Стэнли Кубрика «Сияние» уйдет с молотка в США. Вместе с этим лотом продадут фотографии, которые были сделаны во время работы над лентой, пишет издание портал TMZ.

Фото: Kirsty O'Connor/PA Wire/PA Images/ТАСС Kirsty O'Connor/PA Wire/PA Images/ТАСС

Торги запланированы на 20 апреля. Их проведет аукционный дом Gotta Have Rock and Roll. По данным журналистов, топор сохранился в хорошем состоянии, поэтому за него могут выручить 100 тысяч долларов.

Напомним, что в картине есть сцена, в которой персонаж Джек Торранс преследует свою жену. В какой-то момент он прорубает дверь топором и говорит: «А вот и Джонни!» Вместе с топором герой Джека Николсона также бродит по лабиринту в поисках сына Дэнни.

Фильм ужасов «Сияние» вышел в прокат в 1980 году. Речь идет об экранизации одноименного романа Стивена Кинга. Помимо Николсона, в «Сиянии» снимались Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд и Скэтмэн Крозерс.