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56 минут назад

В США на аукционе продадут топор из культового фильма «Сияние»

Мир24

Топор из культового фильма Стэнли Кубрика «Сияние» уйдет с молотка в США. Вместе с этим лотом продадут фотографии, которые были сделаны во время работы над лентой, пишет издание портал TMZ.

В США на аукционе продадут топор из культового фильма «Сияние»
Фото: Kirsty O'Connor/PA Wire/PA Images/ТАССKirsty O'Connor/PA Wire/PA Images/ТАСС

Торги запланированы на 20 апреля. Их проведет аукционный дом Gotta Have Rock and Roll. По данным журналистов, топор сохранился в хорошем состоянии, поэтому за него могут выручить 100 тысяч долларов.

Напомним, что в картине есть сцена, в которой персонаж Джек Торранс преследует свою жену. В какой-то момент он прорубает дверь топором и говорит: «А вот и Джонни!» Вместе с топором герой Джека Николсона также бродит по лабиринту в поисках сына Дэнни.

Фильм ужасов «Сияние» вышел в прокат в 1980 году. Речь идет об экранизации одноименного романа Стивена Кинга. Помимо Николсона, в «Сиянии» снимались Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд и Скэтмэн Крозерс.

Ранее сообщалось, что на аукционе продадут сборник из трех прижизненных изданий Александра Пушкина. Начальная стоимость лота составит шесть миллионов рублей.

Вещи,Шелли Дювалл,Дэнни Ллойд,Стэнли Кубрик,Джек Николсон,Стивен Кинг,
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