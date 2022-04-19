В США на аукционе продадут топор из культового фильма «Сияние»

Топор из культового фильма Стэнли Кубрика «Сияние» уйдет с молотка в США. Вместе с этим лотом продадут фотографии, которые были сделаны во время работы над лентой, пишет издание портал TMZ.
Торги запланированы на 20 апреля. Их проведет аукционный дом Gotta Have Rock and Roll. По данным журналистов, топор сохранился в хорошем состоянии, поэтому за него могут выручить 100 тысяч долларов.
Напомним, что в картине есть сцена, в которой персонаж Джек Торранс преследует свою жену. В какой-то момент он прорубает дверь топором и говорит: «А вот и Джонни!» Вместе с топором герой Джека Николсона также бродит по лабиринту в поисках сына Дэнни.
Фильм ужасов «Сияние» вышел в прокат в 1980 году. Речь идет об экранизации одноименного романа Стивена Кинга. Помимо Николсона, в «Сиянии» снимались Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд и Скэтмэн Крозерс.
Ранее сообщалось, что на аукционе продадут сборник из трех прижизненных изданий Александра Пушкина. Начальная стоимость лота составит шесть миллионов рублей.