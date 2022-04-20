Электрические палочки усилили вкус соли в пище

Японские ученые представили умные палочки для еды, которые имитируют вкус соли с помощью тока. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Аксессуар для приема пищи создан в сотрудничестве профессора Университета Мэйдзи (Япония) Хомеи Мияшиты (Homei Miyashita) и производителя напитков Kirin. С помощью слабого разряда электрического тока палочки усиливают соленый вкус — потенциально изобретение может оказаться полезным для тех, кто должен ограничивать потребление соли.

По словам Мияшиты, палочки выдают слабый электрический ток для передачи ионов натрия из пищи.

«Вкус соли усиливается в полтора раза»,

— заявил ученый.

В компании Kirin отметили, что инженеры намерены закончить финальный образец палочек и выпустить устройство на рынок в 2023 году.

Специалисты подчеркнули, что усиливающие вкус соли палочки могут иметь особое значение в Японии, где традиционная диета основана на пище с большим количеством соли. По статистике, взрослый житель страны потребляет около десяти граммов соли в день, что вдвое больше нормы, обозначенной Всемирной организацией здравоохранения.

«Если мы попытаемся снизить потребление соли обычным способом, нам придется переживать отказ от любимой еды или терпеть безвкусную пищу»,

— отметил представитель Kirin.

В конце 2021 года профессор Хомей Мияшита из Университета Мэйдзи продемонстрировал экран, который может синтезировать различные пищевые вкусы.

«Цель создания устройства заключается в том, чтобы дать людям возможность, оставаясь дома, испытать что-то вроде вкуса еды в ресторане на другом конце света»,