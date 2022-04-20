Картину стоимостью в миллионы долларов нашли в кладовке

В Австралии в кладовке музея нашли картину, написанную около 400 лет назад. Ее стоимость составляет несколько миллионов долларов, пишет CNN.

Фото: National Trust of Australia National Trust of Australia

Отмечается, что картина XVII века много лет хранилась среди коллекции из 60 тысяч экспонатов в здании, которое сейчас является музеем на территории Вудфордской академии в штате Новый Южный Уэльс.

На полотне под названием «Натюрморт» изображены стол с белой скатертью, пирог с мясом, орехи и булочка, а также серебряный кубок и стеклянная посуда. Картина приписывается Геррету Виллемсу Хеда, сыну известного мастера натюрморта Виллема Класа Хеда, считающегося одним из великих художников золотого века голландской живописи. Авторство еще предстоит доказать, но отмечается, что подпись Геррета Виллемса на полотне очень похожа на подпись его отца. Также специалисты допускают, что это могла быть их совместная работа.

Представитель Национального фонда Австралии предположил, что «Натюрморт» может стоить от 2,9 миллиона до 3,7 миллиона долларов США — в такую сумму ранее оценивались работы Виллема Класа Хеда. В фонде назвали такую находку редким и очень потрясающим моментом. В ближайшее время картину выставят на обозрение в рамках Фестиваля австралийского наследия.