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2 часа назад

Американцы научились делать водку из воздуха

Мира Маркина

Американская фирма Air Company научилась делать водку из воздуха. Компания известна как одна из главных фирм в стране, работающей с углеродом. Исследователи фирмы представил на рынке инновационный продукт — водку Air Vodka. По вкусовым показателям напиток не отличается от обычной водки. Но производится Air Vodka из окружающего воздуха, насыщенного углекислым газом. Об этом сообщает научное издание techcrunch.com.

Американцы научились делать водку из воздуха
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

Компания получила $30 млн финансирования для разработки необычной концепции. Чтобы произвести чистый этанол, Air Company использует воду и углекислый газ. Фирма использует современные технологии и современные источники энергии, например, солнечную.

В перспективе Air Company планирует сотрудничать с NASA, дабы производить альтернативное топливо для ракетных двигателей. Другая цель компании — предотвращение глобальной климатической катастрофы.

«Климатическая катастрофа — это то, что происходило десятилетиями <...> Я надеюсь, что то, что мы делаем сейчас, может вдохновить других спровоцировать изменения и использовать технологические решения, подобные нашим, чтобы попытаться обратить вспять изменение климата», — говорит Грегори Константин, генеральный директор и соучредитель Air Company.

Ранее американец, посмотревший «Человека-паука» 292 раза, установил мировой рекорд.

Вещи,NASA,
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