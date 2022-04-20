Американцы научились делать водку из воздуха

«Климатическая катастрофа — это то, что происходило десятилетиями <...> Я надеюсь, что то, что мы делаем сейчас, может вдохновить других спровоцировать изменения и использовать технологические решения, подобные нашим, чтобы попытаться обратить вспять изменение климата», — говорит Грегори Константин, генеральный директор и соучредитель Air Company.