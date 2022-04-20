Американцы научились делать водку из воздуха

Американская фирма Air Company научилась делать водку из воздуха. Компания известна как одна из главных фирм в стране, работающей с углеродом. Исследователи фирмы представил на рынке инновационный продукт — водку Air Vodka. По вкусовым показателям напиток не отличается от обычной водки. Но производится Air Vodka из окружающего воздуха, насыщенного углекислым газом. Об этом сообщает научное издание techcrunch.com.
Компания получила $30 млн финансирования для разработки необычной концепции. Чтобы произвести чистый этанол, Air Company использует воду и углекислый газ. Фирма использует современные технологии и современные источники энергии, например, солнечную.
В перспективе Air Company планирует сотрудничать с NASA, дабы производить альтернативное топливо для ракетных двигателей. Другая цель компании — предотвращение глобальной климатической катастрофы.
«Климатическая катастрофа — это то, что происходило десятилетиями <...> Я надеюсь, что то, что мы делаем сейчас, может вдохновить других спровоцировать изменения и использовать технологические решения, подобные нашим, чтобы попытаться обратить вспять изменение климата», — говорит Грегори Константин, генеральный директор и соучредитель Air Company.