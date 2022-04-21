В Индии создали кирпичи для Марса из мочи и бактерий

Новый тип «космических кирпичей», изготовленных из марсианского грунта с помощью бактерий и мочевины, которые могут быть использованы для строительства зданий на Марсе, разработали специалисты из Индийской организации космических исследований (ISRO) и Индийского научного института в Бангалоре (IISc). Статья об этом была опубликована в журнале PLoS ONE.

Фото: Nitin Gupta Nitin Gupta

Сначала путем смешения «марсианского» грунта с гуаровой камедью — пищевой добавкой Е412, — а также бактерией Sporosarcina pasteurii, с мочевиной и хлоридом никеля (NiCl2) была получена специальная суспензия. «Эту суспензию можно разливать в формы любой желаемой конфигурации, и в течение нескольких дней бактерии превратят мочевину в кристаллы карбоната кальция. Эти кристаллы вместе с биополимерами, выделяемыми микробами, действуют как цемент, скрепляющий частицы почвы. Бактерии проникают глубоко в поры, используя свои собственные белки для связывания частиц вместе, уменьшая тем самым пористость материала и делая кирпичи более прочными», — объясняет руководитель проекта Алоке Кумар из Индийского научного института.