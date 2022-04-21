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1 час назад

Индийские инженеры создали кирпичи для Марса из мочи и бактерий

Газета.Ru

Новый тип «космических кирпичей», изготовленных из марсианского грунта с помощью бактерий и мочевины, которые могут быть использованы для строительства зданий на Марсе, разработали специалисты из Индийской организации космических исследований (ISRO) и Индийского научного института в Бангалоре (IISc). Статья об этом была опубликована в журнале PLoS ONE.

В Индии создали кирпичи для Марса из мочи и бактерий
Фото: Nitin GuptaNitin Gupta

Сначала путем смешения «марсианского» грунта с гуаровой камедью — пищевой добавкой Е412, — а также бактерией Sporosarcina pasteurii, с мочевиной и хлоридом никеля (NiCl2) была получена специальная суспензия. «Эту суспензию можно разливать в формы любой желаемой конфигурации, и в течение нескольких дней бактерии превратят мочевину в кристаллы карбоната кальция. Эти кристаллы вместе с биополимерами, выделяемыми микробами, действуют как цемент, скрепляющий частицы почвы. Бактерии проникают глубоко в поры, используя свои собственные белки для связывания частиц вместе, уменьшая тем самым пористость материала и делая кирпичи более прочными», — объясняет руководитель проекта Алоке Кумар из Индийского научного института.

Новый метод гарантирует, что подобные кирпичи не будут излишне пористыми, что оставалось большой проблемой других методов изготовления марсианских кирпичей, предлагаемых до сих пор. В прошлом та же команда предлагала изготавливать кирпичи из лунного грунта, используя аналогичный метод, однако прежним способом удавалось получать лишь кирпичи цилиндрической формы, а нынешним методом литья из раствора можно производить кирпичи любой сложной формы. Ключевой особенностью изобретения, позволяющей сделать марсианскую почву приемлемой для размножения бактерий, стало также добавление хлорида никеля.

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