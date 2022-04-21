Стала известна дата прибытия Благодатного огня

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин отметил, что организация доставит в Россию Благодатный огонь уже в двадцатый раз. Как и в прошлые годы, святыню доставят в московский аэропорт Внуково, откуда в течение пасхальной службы лампады с огнем привезут в 15 храмов столицы и 5 храмов ближайшего Подмосковья, фонд опубликовал список.