Стала известна дата прибытия Благодатного огня

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву спецрейсом 23 апреля, сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин отметил, что организация доставит в Россию Благодатный огонь уже в двадцатый раз. Как и в прошлые годы, святыню доставят в московский аэропорт Внуково, откуда в течение пасхальной службы лампады с огнем привезут в 15 храмов столицы и 5 храмов ближайшего Подмосковья, фонд опубликовал список.
Кроме того, представители епархий Русской Православной Церкви привезут частицы Благодатного огня в 27 российских городов.
Ранее стало известно, что Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 15 московских храмах.
Благодатный огонь сходит в Кувуклии, часовне в центре храма Гроба Господня в Иерусалиме, скрывающей пещеру Гроба Господня. Там находится почитаемая христианами плита, под которой расположено место погребения Иисуса Христа.