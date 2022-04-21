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3 часа назад

Стала известна дата прибытия из Иерусалима Благодатного огня

Газета.Ru

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву спецрейсом 23 апреля, сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.

Стала известна дата прибытия Благодатного огня
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин отметил, что организация доставит в Россию Благодатный огонь уже в двадцатый раз. Как и в прошлые годы, святыню доставят в московский аэропорт Внуково, откуда в течение пасхальной службы лампады с огнем привезут в 15 храмов столицы и 5 храмов ближайшего Подмосковья, фонд опубликовал список.

Кроме того, представители епархий Русской Православной Церкви привезут частицы Благодатного огня в 27 российских городов.

Ранее стало известно, что Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 15 московских храмах.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии, часовне в центре храма Гроба Господня в Иерусалиме, скрывающей пещеру Гроба Господня. Там находится почитаемая христианами плита, под которой расположено место погребения Иисуса Христа.

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