Комиксы Marvel больше не будут выходить в России

Издательство Marvel приостанавливает выдачу лицензий на комиксы российским партнерам. Об этом сообщает GeekCity.

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Американская компания, занимающаяся созданием и распространением печатных рассказов о супергероях, разослала в российские издательства письма с уведомлением о том, что прекращает продажу своих комиксов, а также продление лицензии на них на неопределенный срок. Такое решение вступит в силу летом этого года.

Ранее анонсированные произведения успеют выйти из печати, однако увеличить тираж старых комиксов или выпустить новые летом больше будет нельзя.

«С точки зрения ретейла могу сказать, что это будет сильный удар по рынку, ощутимый, но, следует признать, не фатальный. Фатальным ударом был бы сейчас уход японских издательств, который пока что как будто не намечается. А вот по издательствам, которые строили свою программу, опираясь в основном на Marvel, это, конечно, разрушительный удар»,