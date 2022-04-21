Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+12° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
2 часа назад

Комиксы Marvel больше не будут выходить в России

Lenta.ru

Издательство Marvel приостанавливает выдачу лицензий на комиксы российским партнерам. Об этом сообщает GeekCity.

Комиксы Marvel больше не будут выходить в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американская компания, занимающаяся созданием и распространением печатных рассказов о супергероях, разослала в российские издательства письма с уведомлением о том, что прекращает продажу своих комиксов, а также продление лицензии на них на неопределенный срок. Такое решение вступит в силу летом этого года.

Ранее анонсированные произведения успеют выйти из печати, однако увеличить тираж старых комиксов или выпустить новые летом больше будет нельзя.

«С точки зрения ретейла могу сказать, что это будет сильный удар по рынку, ощутимый, но, следует признать, не фатальный. Фатальным ударом был бы сейчас уход японских издательств, который пока что как будто не намечается. А вот по издательствам, которые строили свою программу, опираясь в основном на Marvel, это, конечно, разрушительный удар»,

— сообщил совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский в своем Telegram-канале.

Вещи,Иван Чернявский,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители