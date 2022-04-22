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2 часа назад

Корабельные пушки XVIII века нашли на берегу Каспийского моря

Lenta.ruиещё 3

На берегу Каспийского моря в Кизлярском районе Дагестана обнаружили пять старинных корабельных пушек и один якорь. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Корабельные пушки XVIII века нашли на берегу Каспийского моря
Фото: Кадр: Telegram-канал «МВД Дагестана»Кадр: Telegram-канал «МВД Дагестана»

Как отмечается, находку, имеющую историческую ценность, сделал местный житель неподалеку от села Брянск. Мужчина сообщил об этом в районный отдел полиции.

Предположительно, пушки и якоря были установлены на корабле, затонувшем в XVIII веке. Останки судна также можно заметить на берегу, рассказал нашедший его очевидец.

В Национальном музее Дагестана в Махачкале пояснили, что обнаруженные объекты, скорее всего, относятся ко временам правления императора Петра I. «Мы пока только можем предположить, что находки петровского периода, но в любом случае ждем официального заключения эксперта», — рассказали там.

В учреждении также добавили, что надеются, что находки будут переданы на хранение именно в дагестанский музей.

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