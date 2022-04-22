В Омске разработали велосипед из пластиковых бутылок

- Этим проектом мы хотим привлечь внимание мира к проблеме экологии и важности вторичного использования пластика. Например, в Швеции 98 % отходов идут в переработку для вторичного использования, а в России - около 1 %. К плюсам такого вида велосипеда можно отнести доступность, что позволит производителю применять больше новых дизайнов. Как правило, рамы велосипедов делаются из металлической трубы и их внешний вид практически одинаковый. В нашем случае, благодаря такому методу изготовления, мы имеем больше возможностей в дизайне велосипедов,