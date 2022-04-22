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2 часа назад

В Омске разработали велосипед из пластиковых бутылок

Омск Здесь

На один экземпляр такого устройства уходит около 200 бутылок из пластика.

В Омске разработали велосипед из пластиковых бутылок
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь

В ОмГТУ создали прототип велосипеда, рама которого сделана из переработанного пластика. Над проектом работал менеджер инновационных проектов Пётр Мельников.

На создание своего изобретения ему понадобилось около 200 пластиковых бутылок. По задумке проектировщика, такой велосипед имеет ряд преимуществ перед металлическим предшественником: он легче и более устойчив к ударам, ржавчине и воздействию ультрафиолета.

Срок эксплуатации изделия - примерно 15 лет, после чего такой транспорт можно сдать на переработку, что и является его главным плюсом.

Новый проект называется CareBike и служит примером рационального потребления. Для производства рамы необходимо очистить от грязи, измельчить и расплавить пластик, после чего субстанцию нужно перелить в специальную форму и дать остыть.

По словам автора проекта, цикл производства такого велосипеда значительно короче по сравнению с производством металлических рам. Это позволяет снизить себестоимость изделия на производстве.

- Этим проектом мы хотим привлечь внимание мира к проблеме экологии и важности вторичного использования пластика. Например, в Швеции 98 % отходов идут в переработку для вторичного использования, а в России - около 1 %. К плюсам такого вида велосипеда можно отнести доступность, что позволит производителю применять больше новых дизайнов. Как правило, рамы велосипедов делаются из металлической трубы и их внешний вид практически одинаковый. В нашем случае, благодаря такому методу изготовления, мы имеем больше возможностей в дизайне велосипедов,

- рассказал автор проекта, менеджер инновационных проектов ОмГТУ Пётр Мельников.

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