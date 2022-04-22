10 легендарных кнопочных мобильников — от Nokia 3310 до Motorola RAZR V3

Молодое поколение уже привыкло к сенсорным смартфонам, которые все представляют собой одно и то же — прямоугольник с экраном и вырезами под камеры и динамики. Однако до их появления бал правили кнопочные мобильные телефоны различных форм-факторов: от обычных трубок до «раскладушек» и слайдеров. Некоторые такие модели стали поистине легендарными и заслужили быть выделенными из многообразия устройств начала 2000-х и более поздней эпохи. О них мы и расскажем.

Nokia 3310

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В 2000 году финская компания Nokia представила аппарат, который не имел никаких изъянов. Nokia 3310 сочетала в себе буквально все самые полезные функции мобильного телефона. При этом она отличалась минималистичными органами управления и интерфейсом, разобраться в котором не составляло никакого труда, батареей, которая не разряжалась неделями, а также крепким корпусом с идеально подогнанными панелями.

Тираж этой модели превысил 126 млн штук. Спрос на неё оставался высоким даже после того, как на рынок начали приходить модели с цветным экраном и полифонией. Культура потребления в то время ещё не достигла такого же распространения, как сейчас, и поэтому люди в первую очередь уважали надёжных «трудяг», а не навороченные всякой бесполезной мишурой игрушки. И в этом плане Nokia 3310 была вне конкуренции. Количество мемов о ней ещё одно тому подтверждение.

Siemens A50

https://www.cybersport.ru/

Развитие беспроводной связи GSM было настолько быстрым, что многие даже не заметили, как она стала доступна не только бизнесменам и богачам, но и среднему классу. В эпоху массового распространения мобильных телефонов, в том числе среди детей, в странах СНГ доминировала бюджетная модель Siemens A50, которая поступила в продажу осенью 2002 года.

Siemens A50

В ней не было ничего сверхъестественного. Скрипучая панель, крайне «ватные» кнопки, которые не всегда хорошо реагировали на нажатия, ощутимая задержка ввода, отсутствие полифонических мелодий, скромный объём памяти — это лишь малая часть недостатков A50. Но зато низкая цена и в то же время хорошая надёжность позволили ему стать настоящей народной моделью заката эры монохромных дисплеев.

Samsung C100

https://www.cybersport.ru/

Первые мобильные телефоны с цветными экранами начали появляться в 2003 году. В тот момент на рынке было четыре крупных игрока: Nokia, Sony Ericsson, Siemens и Motorola. Попытки других производителей вклиниться в эту компанию зачастую заканчивались провалом. Но именно тогда Samsung, которая сейчас является лидером рынка смартфонов, начала свою настоящую экспансию в индустрию мобильной связи.

Первые цветные экраны хоть и считались нереальной фичей, но на практике были откровенно плохими. Используемая тогда технология CSTN давала тусклую и глючную картинку, позволяла воспроизводить малое количество цветов и при этом разряжала батарею со скоростью света. В общем, на эксплуатационные характеристики устройств такие дисплеи влияли скорее негативно, чем позитивно.

Samsung C100

Samsung C100 стал ярким исключением. В нём использовался экран UFB с 65 тыс. цветов против 4 тыс. у CSTN и лучшим временем отклика, что делало модели от других производителей неконкурентными в этой нише. Дополнительными бонусами стали более многоголосная полифония и низкая цена — Samsung С100 стоил $150, в то время как самая дешёвая из цветных моделей других производителей обходилась в $200.

Siemens C65

Если сейчас обмен данными между устройствами — это само собой разумеющаяся функция, воспользоваться которой можно с помощью миллиона различных инструментов, то в начале 2000-х с этим были проблемы. Монофонические мелодии можно было передавать с помощью SMS-сообщений, полифонические — через MMS и качать с помощью WAP. И если SMS ещё стоили адекватных денег, то пользоваться MMS и WAP больше пары раз в месяц могли себе позволить только мажоры.

Но всё изменилось с появлением инфракрасного порта. Держа телефоны на расстоянии нескольких сантиметров, данные можно было передавать бесплатно. А невысокая скорость значения не имела: объём памяти, который в то время исчислялся десятками мегабайт, всё равно не позволял загружать на мобильники что-то большое.

Siemens C65

Siemens C65 стал первой по-настоящему народной моделью с инфракрасным портом. Как и A50, он имел минимальный набор всех полезных функций: камеру разрешением 0,1 Мп, экран 130х130 точек с поддержкой 65 тыс. цветов, инфракрасный порт, диктофон и поддержку воспроизведения мелодий в формате WAV, то есть полноценной музыки, хоть и в низком битрейте. В итоге, несмотря на хлипкий корпус и массу других недостатков, C65 позволял не чувствовать себя белой вороной в эпоху цветных дисплеев и обмена крутыми мелодиями через ИК-порт. А родителям школьников не приходилось разоряться, чтобы приобрести своему чаду модель, которая полностью соответствовала трендам того времени.

Siemens M65

В линейке 65-х от Siemens, помимо вышеупомянутого C65, было ещё несколько моделей. Например, A65 без ИК-порта и камеры — он был самым дешёвым, но и наименее функциональным. CX65 обладал большим экраном и лучшей камерой, чем C65. А M65 был, по сути, тем же CX65, но противоударным и влагозащищённым. Этот фактор, а также дизайн с брутальными молодёжными элементами создавали на него немалый спрос на рынке.

Siemens M65 был представлен в двух вариантах расцветки — чёрно-белой и серо-оранжевой. Первая не пользовалась особой популярностью, а вот вторая стала настоящим хитом. От своих сородичей по 65-й серии этот телефон выгодно отличался крепким корпусом: угробить эту модель можно было, только уронив её экраном на что-то способное пролезть между металлическими панелями, которые выступали на пару миллиметров. Помимо всего прочего, для M65 продавался аксессуар под названием Bike-o-Meter — велосипедное крепление, которое превращало этот мобильник в полноценный велокомпьютер.

Sony Ericsson серии K

Мобильные телефоны Sony Ericsson серии K относились скорее к премиальному сегменту, нежели к бюджетному. Они вышли одновременно с 65-й серией Siemens, но стоили значительно дороже. Платить было за что: устройства от японско-шведского бренда были надёжнее собраны и работали в целом лучше из-за более производительного процессора, а также могли воспроизводить музыку в формате MP3. Первоначальная линейка включала две модели — K500i и K700i, которая отличалась от 500-й большим объёмом памяти, увеличенным экраном и камерой, способной интерполировать (масштабировать) снимки с 0,3 до 1,3 Мп.

Но настоящим прорывом, особенно в среде школьников и студентов, стала модель K750i. Она вышла спустя год после 500-й и 700-й и получила самую полезную для «учёбы» фишку — автоматическую фокусировку камеры с разрешением 2 мегапикселя. Если раньше для хорошей различимости букв нужно было фотографировать страницу с текстом либо по частям, либо удерживая телефон максимально стабильно, то после выхода K750i эти проблемы ушли: умная оптика сама делала всю работу. Достаточно было одного человека в коллективе с этим мобильным телефоном — Bluetooth и инфракрасный порт позволяли передать фотографию кому угодно.

Motorola RAZR V3

Стильно, модно, молодёжно — именно такое описание наиболее чётко характеризует «раскладушку» Motorola RAZR V3, которая вышла в 2004 году. В то время один из крупнейших производителей мобильной техники в начале развития этой индустрии уже существенно сдавал позиции и едва ли мог предложить какие-то технологичные киллер-фичи. Но с точки зрения дизайна RAZR V3 была очень крутой для своего времени: металлический корпус, выверенное сочетание скруглённых и угловатых форм, а также минимально возможная толщина вызывали восторг у тех, кто хотел выделиться из толпы.

Производитель предлагал восемь вариантов расцветки: от привычных белой, серой и чёрной до экзотических жёлтой, фиолетовой и даже розовой. Последней пользовалась звезда и светская львица эпохи MTV Пэрис Хилтон, поэтому все девушки мечтали именно о модели в таком цвете. Качество сборки тоже было отличным, но вот надёжность оставляла желать лучшего: динамик RAZR V3 со временем начинал работать всё хуже и хуже, а клавиатура просто ломалась.

Sony Ericsson серии W (Walkman)

Если в первых моделях мобильных телефонов с поддержкой MP3 малый объём памяти не позволял использовать их как полноценный плеер, то когда Flash-память достаточно подешевела, модели с её поддержкой начали вытеснять портативные устройства для воспроизведения музыки. Один из лидеров в индустрии плееров Sony с её линейкой Walkman вовремя разглядела эту тенденцию и начала выпускать устройства «два в одном» — мобильные телефоны Sony Ericsson серии W (Walkman), которые были ориентированы на фанатов музыки. Однако ничего нового, кроме встроенного приложения-плеера с полноценным эквалайзером и кнопки быстрого доступа к нему, Sony придумать не смогла.

Nokia 5300 XpressMusic

https://www.cybersport.ru/

А вот Nokia в этом вопросе преуспела больше. Она решила сделать физические кнопки управления музыкальным плеером, позволяющие переключать треки вслепую, и подготовила для них отдельную линейку XpressMusic. Самой доступной моделью в ней была Nokia 5300, которая стоила $200. Кроме того, в отличие от тех же Walkman, ей не требовались дорогостоящие переходники под наушники. Звуковые устройства подключались через разъём mini-jack 2,5 — адаптер с него на привычный всем mini-jack 3,5 стоил копейки в любом магазине наушников.

Motorola MPx200

Когда мобильные телефоны уже были у каждого школьника, слово «смартфон» для многих обладало полумифической аурой. Такие компании, как IBM, Blackberry и HTC, выпускали их чуть ли не с середины 1990-х, но стоили смартфоны таких баснословных денег, что позволить их себе могли единицы. Но в 2002 году появилось промежуточное решение, которое хоть и имело ценник выше $500, но уже было доступно не только миллионерам, но и обычным гикам и фанатам техники, которые смогли чуть-чуть поднакопить.

Motorola MPx200

Если вдаваться в детали, то смартфон отличается от мобильного телефона наличием операционной системы, под которую сторонние разработчики могут создавать собственный софт. В основе MPx200 была ОС Windows Mobile, которая до выхода этой модели смартфона устанавливалась только на сенсорные устройства. Несмотря на то что MPx200 больше пользовался спросом у гиков, его возможности показали, в каком направлении будет двигаться развитие устройств мобильной связи, так как оспорить преимущества операционной системы перед обычной заводской прошивкой было невозможно. Помимо прочих фишек, MPx200 отличался нереальной для «раскладушки» прочностью — сломать шарнир было практически невозможно.

Nokia N95

Nokia N95 можно назвать вершиной того, что было воплощено в форм-факторе кнопочного мобильного телефона. Да, были модели с сенсорным экраном (который работал крайне посредственно), с полноценной QWERTY-клавиатурой и прочими примочками, но всё это было избыточно и негативно влияло на критически важные эксплуатационные характеристики, а также задирало цены до небес.

N95 же был сбалансирован во всём. Во-первых, он был слайдером, то есть не занимал много места при переноске. Во-вторых, он обладал фронтальной и задней камерами с достаточно высоким на момент его выхода разрешением в 5 мегапикселей у последней. У него была поддержка Wi-Fi, унифицированный разъём mini-USB, акселерометр, GPS и совместимость с игровым сервисом N-Gage, предоставлявшим продукты на несколько уровней выше, чем классические J2ME-приложения, физические кнопки управления медиаплеером и многое другое.