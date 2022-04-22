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47 минут назад

Создан рюкзак для путешествий по Луне

Ferra.ru

Исследователи Луны смогут отправлять очень подробные карты лунной поверхности благодаря новому ранцу, разработанному NASA и его партнёрами.

Создан рюкзак для путешествий по Луне
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новый рюкзак называется Kinematic Navigation and Cartography Knapsack (KNaCK). Он оснащён портативным сканером LIDAR, который постоянно сканирует землю, когда пользователь ходит, собирая подробную информацию о топологии окружающей поверхности.

Это будет полезно не только исследователям на Земле, но и самим астронавтам. Рюкзак позволит определять фактические расстояния до далёких ориентиров и показывая людям в режиме реального времени, как далеко они продвинулись и сколько осталось до места назначения.

KNaCk весит около 18 килограммов. Так что носить его будет не столь же удобно, как наши привычные сумки.

Вещи,NASA,
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