Создан рюкзак для путешествий по Луне

Исследователи Луны смогут отправлять очень подробные карты лунной поверхности благодаря новому ранцу, разработанному NASA и его партнёрами.
Новый рюкзак называется Kinematic Navigation and Cartography Knapsack (KNaCK). Он оснащён портативным сканером LIDAR, который постоянно сканирует землю, когда пользователь ходит, собирая подробную информацию о топологии окружающей поверхности.
Это будет полезно не только исследователям на Земле, но и самим астронавтам. Рюкзак позволит определять фактические расстояния до далёких ориентиров и показывая людям в режиме реального времени, как далеко они продвинулись и сколько осталось до места назначения.
KNaCk весит около 18 килограммов. Так что носить его будет не столь же удобно, как наши привычные сумки.