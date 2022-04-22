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33 минуты назад

Сокровища Джулата: археологи передали музею в Нальчике сотни древних ценностей

Мир24

Хранилища Национального музея в Нальчике пополнились новыми сокровищами – артефактами 14 века. Археологи передали изделия из камня, железа, цветного металла, декоративные элементы жилищ, жернова, куски обожженной глины, передает «МИР 24».

Археологи передали музею в Нальчике сотни древних ценностей
Фото: МТРК «МИР»МТРК «МИР»

Все предметы найдены на раскопе древнего города Нижний Джулат в Кабардино-Балкарии. 600 лет назад здесь был расположен один из мегаполисов монгольской империи. Его построили на высоком берегу реки Терек, в самом центре Северного Кавказа. Город связывал восток с западом и считался центром торговли.

«Кто-то меня спрашивал, сколько это стоит. Эти черепки, камни, куски железа, глины и тому подобное. Они на самом деле бесценны. Нет никакого другого черепка, никакой другой железки, которая могла бы определить уровень развития того или иного города, определенный исторически момент. Это для Джулата бесценные вещи. Они рассказывают древнюю историю, ту которую мы с вами забыли»,

– рассказал археолог, советник фонда «Наследие» Игорь Козмирчук.

Серьезных исследований в Нижнем Джулате не проводилось почти 60 лет. Сейчас археологические работы возобновились за счет президентского гранта.

Вещи,Музей Бардо,
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