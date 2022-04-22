Археологи передали музею в Нальчике сотни древних ценностей

«Кто-то меня спрашивал, сколько это стоит. Эти черепки, камни, куски железа, глины и тому подобное. Они на самом деле бесценны. Нет никакого другого черепка, никакой другой железки, которая могла бы определить уровень развития того или иного города, определенный исторически момент. Это для Джулата бесценные вещи. Они рассказывают древнюю историю, ту которую мы с вами забыли»,