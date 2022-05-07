Зачем придумали очки с темными стеклами

Благодаря археологам мы знаем, что своеобразные очки пытались делать еще в древности. Например, из драгоценных и полудрагоценных камней, а также коры, ткани и других материалов, которые сложно представить в качестве “линз”. Но всегда ли очки использовались для защиты от солнца? Разбирался “Рамблер”.

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В гробнице Тутанхамона был найден некий аксессуар из двух очень тонких изумрудных спилов, соединенных бронзовой пластиной. Похожие предметы позже нашли и в других захоронениях. Тогда и родилось предположение, что в солнечном Египте еще в древности пытались изобрести защитные очки.

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Жители Древнего Рима тоже всячески использовали изумруды. Взять печально известного императора Нерона: он держал при себе отшлифованный камень во время гладиаторских боев. И существует несколько версий, зачем. Одни историки предположили, что изумруд использовался как лорнет. Другие, ссылаясь на верования древних римлян, озвучили мысль о магических свойствах этого камня. Мол, якобы изумруд “смягчал” жестокость увиденного. И самая популярная версия: Нерон использовал камень, чтобы в солнечный день можно было разглядеть происходящее на арене.

Варианты очков из ткани, коры, древесины и металла представляли собой своеобразные повязки, полностью закрывавшие глаза, с горизонтальной прорезью. Такой аксессуар хотя и сужал область зрения, но зато защищал от яркого солнца, ослепляющей белизны снегов, песка и ветра.

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В Древнем Китае, а именно в 12 веке, появились очки-прародительницы современных аксессуаров. Их делали из пластинок дымчатого кварца. Но они совершенно не защищали от воздействия ультрафиолета. Да и придуманы были не для этого. Очки с темными стеклами носили, чтобы избегать взглядов посторонних людей. Китайские судьи не выходили на работу без этого аксессуара. Ведь очки носили, чтобы никто из присутствующих на судебном заседании не видел их эмоции, которые глаза легко выдают.

В середине века 18-го англичанин, оптик Джеймс Эскью изобрел синее стекло. Из него он сделал пару очков. Но к сожалению, изобретение не вызвало интереса у публики. Оптик смог продать всего две пары очков. При чем они задумывались не как солнцезащитные. Джеймс был уверен, что цветные линзы улучшают зрение.

В следующий раз об очках задумался Наполеон Бонапарт. Император планировал кампанию по завоеванию египетских земель. Но он понимал, что в этих краях палящее солнце может стать недругом для его армии. Солдат снабдили очками, линзы которых искусственно затемнили с помощью сажи и лака. Странное оптическое изобретение действительно защищало от солнца, вот только увидеть что-нибудь было крайне сложно. Это изобретение тоже не прижилось.