Названы секреты безопасного использования смартфона

Своевременное обновление приложений обезопасит смартфон от утечки данных. Такой совет дал эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал и другие секреты безопасного использования смартфона.
23 апреля появилась информация, что устройства на базе Android можно было взломать с помощью аудиокодека. Злоумышленники пользовались ошибкой в кодеке.
«Не нужно заострять внимание на том, что это именно аудиокодек. Уязвимость в программах появляется регулярно, в любых, начиная от самых простых, заканчивая сложными, серверными системами», — считает эксперт по информационной безопасности.
При этом специалист уверен, что обезопасить смартфон от взлома возможно, но нужно регулярно выполнять определенные правила.
«Самая лучшая защита от утечки данных — это своевременное обновление всех программ, которые присутствуют на телефоне. Также нужно скачивать приложения только в официальных магазинах и пользоваться приложениями, которые имеют высокий рейтинг и большое количество скачиваний. Это не является гарантией того, что приложение безопасное, но снижает риск того, что там будет поломка», — посоветовал он.
Татаринов напомнил, что для хранения на телефоне секретной информации можно использовать антивирус.
«Сейчас ведущие антивирусные производители делают антивирусы в том числе для смартфонов. Если кто-то опасается за безопасность критических данных, то человек может установить антивирусное ПО», — заключил он.