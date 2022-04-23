Названы секреты безопасного использования смартфона

«Самая лучшая защита от утечки данных — это своевременное обновление всех программ, которые присутствуют на телефоне. Также нужно скачивать приложения только в официальных магазинах и пользоваться приложениями, которые имеют высокий рейтинг и большое количество скачиваний. Это не является гарантией того, что приложение безопасное, но снижает риск того, что там будет поломка», — посоветовал он.