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19 минут назад

Названы секреты безопасного использования смартфона

Lenta.ru

Своевременное обновление приложений обезопасит смартфон от утечки данных. Такой совет дал эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал и другие секреты безопасного использования смартфона.

Названы секреты безопасного использования смартфона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Взлом смартфона через музыку

23 апреля появилась информация, что устройства на базе Android можно было взломать с помощью аудиокодека. Злоумышленники пользовались ошибкой в кодеке.

«Не нужно заострять внимание на том, что это именно аудиокодек. Уязвимость в программах появляется регулярно, в любых, начиная от самых простых, заканчивая сложными, серверными системами», — считает эксперт по информационной безопасности.

Советы по предотвращению утечки данных

При этом специалист уверен, что обезопасить смартфон от взлома возможно, но нужно регулярно выполнять определенные правила.

«Самая лучшая защита от утечки данных — это своевременное обновление всех программ, которые присутствуют на телефоне. Также нужно скачивать приложения только в официальных магазинах и пользоваться приложениями, которые имеют высокий рейтинг и большое количество скачиваний. Это не является гарантией того, что приложение безопасное, но снижает риск того, что там будет поломка», — посоветовал он.

Татаринов напомнил, что для хранения на телефоне секретной информации можно использовать антивирус.

«Сейчас ведущие антивирусные производители делают антивирусы в том числе для смартфонов. Если кто-то опасается за безопасность критических данных, то человек может установить антивирусное ПО», — заключил он.

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