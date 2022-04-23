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2 часа назад

Как пчелы и птицы помогают нам наслаждаться утренним кофе

Gismeteo

Размер кофейных зерен увеличивается, а самих бобов вырастает больше, если пернатые объединяются с пчелами при опылении и для защиты деревьев. Положительный эффект при этом заметно больше, чем от индивидуальных воздействий того или иного насекомого или птицы.

Как пчелы и птицы помогают нам наслаждаться утренним кофе
Фото: GismeteoGismeteo

По словам исследователя Тейлор Рикеттса, это доказывает: экосистемное воздействие более ценно в совокупности, чем отдельно.

В рамках эксперимента ученые наблюдали за плантациями кофе на трех десятках ферм. Там, где пчелы и птицы отсутствовали, падение средней урожайности составило около 25 % (экономический ущерб превысил 1000 долларов с га).Еще одним удивительным открытием стало, что крылатые опылители и защитники деревьев от вредителей мигрировали к исследуемым плантациям в Коста-Рику за тысячи километров.

Результаты изысканий лишний раз подтверждают необходимость бережного отношения к экологии, от здоровья которой зависит жизнь не только наших меньших собратьев, но и всего человечества.

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