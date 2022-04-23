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1 час назад

Сколько кукол в правильной матрешке

Парламентская газета

Самая старая дошедшая до нас матрешка состояла из восьми кукол: матери и семи дочерей. Позже их стали делать из семи кукол — ведь само слово «семья» расшифровывали именно как «семь я». Однако демографический кризис, похоже, ударил и по сувениру: сегодня допустимо, чтобы в матрешке было не менее трех кукол.

Сколько кукол в правильной матрешке
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Правда, сейчас под матрешкой подразумевают не только семью, но и разные сообщества людей — политиков, писателей, музыкантов. Кстати, первые такие изделия появились ещё в 1912 году, к столетию Бородинской битвы. Тогда выпустили матрешки «Кутузов» и «Наполеон» со штабами.

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Особый спрос на кукол с узнаваемым лицом пришелся на 90-е годы. Тогда на свет появились матрешки-генеральные секретари, президенты и прочие политики. Такие сувениры особенно полюбились иностранным туристам.

Но вернемся к истокам — а точнее, в конец XIX столетия. Да, да — матрешке на самом деле не так много лет. Считается, что первую придумал художник Сергей Малютин. А вдохновила его на это деревянная разъемная кукла японского божества Фукурумы.

Свое русское название русская игрушка получила от одного из самых распространенных в те времена женских имен — Матрена. Кроме того, считают эксперты, в этимологии матрешки заложено и слово «матерь».

Как и 130 лет назад, матрешку делают из липы, ольхи или березы, то есть так называемых мягких пород деревьев. Но для прочности дерево должно пролежать на открытом воздухе два года. Весь путь — от бруска до готовой фигурки — занимает 15 этапов. А первой вытачивают самую маленькую неразъемную фигурку, сообщает сайт культура.рф.

Сегодня в России делают Кузнецкие, Вятские, Семеновские матрешки — такие названия они получили по месту производства. Также в стране работают шесть музеев матрешки: в Нижнем Новгороде, Калязине, Нолинске, Вознесенском, Сергиевом Посаде и Москве.

Самую многочисленную семью матрешек сделали в нижегородском Семенове. В метровой деревянной Матроне сидят 72 фигурки. А самая большая — 30-метровая матрешка — стоит на «перекрестке миров», в китайском городе Маньчжурия.

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