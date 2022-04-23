Кому россияне обязаны появлением ложки на столе

До крещения Руси местный люд не пользовался столовыми приборами, а пищу употреблял с помощью рук. Но в целях повышения культурного уровня православного люда великий князь Владимир в X веке издал приказ, в котором повелевал отныне пищу подносить только с помощью ложек.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

С тех пор в России появился ложкарный промысел. Его центрами стали Нижегородская, Вятская, Архангельская и Оренбургская губернии.

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Ложки делали 150 дней в году — от Покрова до Пасхи, время, свободное от работы в поле. А садились за изготовление ложек всей семьей.

Традиционно ложки делали из березы, осины и ольхи. Самый простой процесс — заготовки «баклуши» — доверяли детям. Отсюда и выражение «бить баклуши» — то есть бездельничать. Дальше за работу брались женщины: они скоблили, ошкуривали и полировали будущую ложку. После чего с помощью топорика столовый прибор доводили до ума мужчины. Затем ложки шпаклевали раствором мела и глины, промасливали сырым льняным маслом и сушили. А после ложку олифили и отправляли в специальную печь.

Так получались: лжица — ложечка для раздачи святого причастия, межеумок — простая русская широкая ложка, ложка баская или боская — долговатая и тупоносая, носатая — остроконечная и другие виды ложек.

Кстати, в старину было принято пользоваться только собственными приборам, поэтому ложку носили при себе — отчасти из-за суеверий, отчасти из гигиенических соображений.

Также на Руси существовал обычай: мужчине во время родов жены вручали ложку со смесью горчицы, перца, хрена, соли, уксуса и сахара, чтобы он почувствовал, каково приходится супруге.

А студенты Казанского университета в позапрошлом веке клали чайные ложки под книжный шкаф как залог удачного исхода экзамена.

Некоторые обычаи, связанные с деревянной ложкой, сохранились и сегодня. Например, такие сувениры принято дарить на пятилетний юбилей брака, так называемую деревянную свадьбу.

Как и в старину, сегодня ложки используют не только по назначению, но и как музыкальный инструмент. Игровой комплект составляют от трех до пяти ложек, иногда разного размера.

В старину деревянными ложками пользовались в основном простолюдины. Металлические же — чаще серебряные — полагались знатным особам. Такой случай описан в «Повести временных лет», где на пиру у князя Владимира дружинники возмутились, когда их стали потчевать не с серебряных ложек, а с деревянных.

Сегодня, напротив, деревянные ложки благодаря своей экологичности снова входят в моду. Кроме того, они не портят посуду, не нагреваются и не обжигают.