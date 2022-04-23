Что в разное время хранили дамы и кавалеры в шкатулках

Федоскинская лаковая миниатюра — вид традиционной живописи масляными красками на изделиях из папье-маше, покрытых лаком. Промысел получил свое название по имени подмосковного села Федоскино, где впервые в России и начали расписывать табакерки, шкатулки и бисерницы.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

А началось все в 1795 году с предприятия по производству лакированных армейских козырьков. Государственный шляпный завод в столице не справлялся с обеспечением армии, поэтому на помощь позвали мастеров из ближайших деревень, в том числе из Федоскина.

Видео дня

Новый толчок развитию промысла дала мода на табак, для хранения которого понадобились табакерки. В итоге мужчины в России массово обзавелись федоскинскими шкатулками. Дамы же использовали такие коробочки для хранения колечек и сережек, а также бисера.

Изначально на шкатулки для красоты наклеивали картинки, но позже их стали расписывать вручную. Чаще всего рисовали копии картин русских художников, а со временем главным символом федоскинской миниатюры стала русская тройка.

Расписные табакерки, шкатулки и бисерницы понравилась покупателям, причем даже самым взыскательным. В дореволюционной России мастерам шкатулок даже разрешили ставить на своих изделиях клеймо — золотого двуглавого орла, своего рода знак качества того времени.

Кстати, хрупкая с виду коробочка из папье-маше запросто выдерживала даже кипяток, поэтому мастера давали на свои изделия ни много ни мало — столетнюю гарантию. Залог же прочности федоскинских миниатюр был в особом лаке. Перед тем как покрыть им изделие, лак несколько лет выдерживали на солнце.

За свою историю федоскинская мануфактура не раз меняла место прописки. Бывало даже, что предприятие закрывали, но оно снова возрождалось, так сильны в этих местах традиции лаковой живописи. Пережили они и революцию, и войну, и перестройку.

В начале советской эпохи на производстве стали изготавливать агитлак — миниатюры из папье-маше на революционные темы. А в послевоенные годы федоскинцы вписали в старый стиль новые образы — от вождей до космонавтов.