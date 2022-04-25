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48 минут назад

В ресторане нашли случайно забытый прототип первых смарт-часов Google Pixel Watch

FBM.ru

Недавно стало известно, что Google зарегистрировала товарную марку Pixel Watch, под которой компания собирается выпустить свои первые умные часы. Теперь же в сети опубликовали «живые» фотографии устройства, которое по предположениям представляет собой прототип смарт-часов Google.

Найден случайно забытый прототип первых смарт-часов Google
Фото: FBM.ruFBM.ru

Согласно имеющимся сведениям, девайс нашел посетитель одного из ресторанов в США, где вероятно его просто забыли. На представленных фото показано устройство с довольно минималистичным дизайном. Круглый экран с мелкими рамками не имеет выступающего безеля. Возле колеса на корпусе есть единственная кнопка, а также что-то наподобие микрофона или датчика высотомера.

На задней стороне корпуса, которая скорее всего металлическая, расположен оптический датчик измерения сердечного ритма. Устройство дополняется силиконовым ремешком, пристёгивающимся к корпусу при помощи застёжек и напоминающим ремешки, используемые в умных часах Fitbit Versa и Sense.

К сожалению, пользовательский интерфейс на этом прототипе не загружается. При включении часов возникает логотип Google, однако дальнейшая загрузка не происходит. Предположительно первые смарт-часы Google будут работать под управлением Wear OS 3.

На текущий момент о Pixel Watch больше ничего неизвестно. Согласно некоторым сведениям, компания может официально представить новое устройство в конце мая на ежегодном мероприятии I/O.

Вещи,Google,
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