Во время прогулки собака нашла редкие старинные монеты

В польском Валбжихе собака нашла крупный клад. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание Arkeonews.

Питомец по кличке Кайтус во время прогулки откопал несколько черепков и глиняный горшочек со старинными монетами. Хозяин собаки рассказал о найденных вещах полиции и на место приехали специалисты из Вроцлавского университета.

Монеты прошли обследование и раскопки были продолжены. Эксперты сообщили, что данные монеты — это средневековые брактеаты, выпущенные в первой половине XIII века. Находки являются редкими и ценными, потому что таких монет почти не осталось, ранее их меняли 2-3 раза в год, старые переплавляли в новые.

Как сообщил телеканал «360», найденные монеты хорошо сохранились и имеют четкие изображения грифонов, русалок, ангелов и архитектурных элементов. Специалисты предположили, что их отчеканили в Бранденбурге, Саксонии и Силезии.